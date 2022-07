LYKKELIG: Frank Løke poserer fornøyd med en av guidene som var med på den livsfarlige turen på K2.

Løke til VG om dødsangsten på K2: − Jeg er så glad og lettet nå

Frank Løke (42) gråt for første gang, og var ved et par anledninger «skikkelig ille ute». Men han ble likevel tredje nordmann som har besteget det fryktede K2-fjellet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var et par ganger jeg virkelig tenkte «er det verdt det?». Vi fikk høre om folk som døde mens vi var i fjellene, og det var noen skremmende episoder, særlig to ganger var det veldig nære på, sier Løke til VG.

– Jeg er så glad og lettet nå!

Det er gått noen dager siden han nådde toppen av K2, «verdens farligste fjell» med en dødsrate som skremmer de aller fleste.

Den tidligere håndballspilleren liker å fremstille seg selv som en tøffing, og hevdet i et intervju med VG før turen at han «aldri har grått». Nå må den påstanden oppdateres.

– Jeg var så sliten og lå i teltet på Camp 4, det var inngangen til siste etappe og jeg visste at det ville bli veldig tøft og farlig. Jeg fikk låne en telefon og ringte hjem. Da Ada, datteren min på 16 år, tok telefonen så klarte jeg ikke å holde tilbake.

– Gråt du?

– Ja, jeg gjorde faktisk det.

– Men det var nok på grunn av «høydesyken», jeg tror det var det som rammet meg noen sekunder der, sier Løke og flirer.

NUMMER TRE: Frank Løke ble den tredje av fire nordmenn som har besteget K2.

I fjor besteg han verdens høyeste fjell, Mount Everest, på 8849 meter. K2 er «bare» 8611 meter, men regnet som langt farligere.

Rundt 25 prosent som prøver seg på å nå toppen av fjellet på grensen mellom Pakistan og Kina dør.

Nummer tre

Natt til 22. juli norsk tid var Løke på toppen av K2, og ble dermed den tredje personen i historien med norsk pass som klarte det.

Tilfeldighetene gjorde at han var bare noen minutter før Kristin Harila, som skal bestige 14 av verdens høyeste fjell i løpet av én sesong. Da Løke sto på toppen av fjellet i mørket fikk han låne satellittelefonen til Harila og ringte pappa Arnt Løke.

– Fatter’n satt hjemme i stua sammen med resten av «Løkene». De hadde fulgt med på Garmin-trackeren min og visste at jeg var nær toppen.

– Gråt du da også?

– Nei, nei! Det var bare ren og ekte glede. Jeg kan ikke grine når jeg snakker med fatter’n!

HILSEN TIL DØTRENE: Frank Løke hadde med seg en plakat med hilsen til døtrene Ada og Edel. Han ventet ikke på dagslyset på toppen av K2.

Løke forteller at det var uaktuelt å bli værende på toppen i tre timer til det ble dagslys. Han fikk med seg guiden på å starte turen ned etter 25 minutter.

– På toppen av Everest var jeg helt kjørt, men denne gangen følte jeg meg kjempebra, og jeg hadde bra med oksygen i tillegg til søtsaker og snacks i lommene.

– Tenkte du på hamburgere mens du var oppe i høyden?

– Ja! Maten her har vært helt fantastisk, men det har vært noen dårlige burgerkopier. Jeg skal spise burgere og pizza når jeg kommer hjem – jeg er mer enn klar for «burgerchallenge», sier Løke.

Han tenker på da han før avreise prøvde seg på å spise to kilo burger på under én time:

Løke var ikke helt forberedt på alle steinene som kom i luften mens de klatret.

– Det var bingo, og jeg tenkte flere ganger at det ville være så typisk at jeg skulle ryke fordi jeg fikk en stein i hodet – forårsaket av at noen idioter foran meg ikke brydde seg og sparket dem løs.

Skremmende

Allerede på Camp 1 fikk han seg en skremmende opplevelse da sherpaen, rettere sagt guiden, hans nesten ble truffet av en stor stein.

– Da hadde vi også fått høre om fire personer som nettopp hadde omkommet i nabofjellet Broad Peak. Jeg var veldig bekymret da, og det ble ikke bedre da jeg selv så opp og en stein på størrelse med en fotball kom flakkende.

– Det var ikke mange centimeter fra at jeg ble truffet – jeg hadde vært sjanseløs, sier Løke.

80 prosent av dødsulykkene skjer på vei ned, og det var på vei opp Løke opplevde de to store nestenulykkene.

– Det var rett ved «Bottleneck», der det er blåis og ekstremt bratt. Jeg ble hengende i tauet med tre fingre og hadde ikke feste med bena. Jeg klarte bare å pipe «help, help» og så får guiden min reddet meg i siste liten.

I «Bottleneck» var det også en person som var død etter vinterekspedisjonen.

– Han hang bare opp ned i tauene. Det er klart det gjør inntrykk å se, forklarer Løke.

Det var fire-fem personer som døde i fjellet samtidig som Løke var der. Han sier at det går mange rykter og historier, og at det ikke er alt som nødvendigvis stemmer.

– Så du selv noen som døde?

– Ja, det var en afghaner som døde av utmattelse. Han lå mellom Camp 2 og Camp 3. Jeg snakket med kameraten hans, men det var ikke så mye å gjøre.

HENTET STYRKE: Frank Løke var flere ganger på minneplassen for de omkomne i K2.

– Religiøs opplevelse

Rolf Bae omkom i K2 i 2008, på den samme turen der hans kone Cecilie Skog og Lars Nessa ble de to første fra Norge til å nå toppen. Løke oppsøkte flere ganger en minneplass ved Basecamp der de som har omkommet i fjellet har sine minnesmerker.

For Løke ble den plassen noe helt spesielt.

– Jeg er ikke overtroisk, altså, men er vel en kar som er «litt kristen». Min mor er kristen, og jeg har vokst opp med kristne verdier, dåp og konfirmasjoner. Hver gang jeg var på minneplassen fikk jeg veldig mye energi. Det var helt merkelig, og en religiøs opplevelse.

– Jeg fant minneplansjen til Rolf på et helt spesielt sted, og da jeg kom tilbake dit etter å ha vært på toppen festet jeg et kors jeg hadde hatt på meg på baksiden av hans minnesmerke.

– Var det viktig for deg å hedre ham?

– Ja! Rolf og Cecilie Skog har tråkket veien for blant andre meg. Ingen fra Norge hadde vært der siden, og det måtte jeg hedre. Utstyret er bedre nå, og kjennskapen til fjellet er blitt større på disse årene. Det er noe jeg har dratt nytte av.

OMKOM: Minnesmerket om Rolf Bae har sin egen plass i K2-fjellet. HEDRET: Frank Løke hang igjen gullkorset han bar med seg på toppen av K2 på baksiden av Rolf Baes minnesmerke. DØDE I 2008: Rolf Bae omkom i K2 i august 2008. Dette bildet er tatt i 2005.

Kostet over 600.000

På vei ned fra Mount Everest i fjor bestemte Løke seg for at K2 var det neste, og han har vært klar på at han hele tiden må ha nye utfordringer.

– Betyr det at du på vei ned fra K2 la nye planer?

– Jeg er ikke mett, og har ikke nådd grensen min. Men jeg visste at det var farlig på vei ned, så jeg ville ikke «jinxe» noe før jeg var på et trygt sted. Jeg har ikke bestemt meg for noe ennå, og så er det slik at jeg har lovet den eldste datteren min at hun skal godkjenne neste prosjekt ...

Han har brukt over 600.000 kroner på K2-prosjektet, og selv om han har en del sponsorer og støttespillere blir det en dyr tur. I tillegg måtte han grave dypt for å få lov av døtrene til å reise.

– Jeg har faktisk lovet bort en bil til Ada, som hun skal få når hun er 18. Etter Mount Everest fikk de hver sin nyeste iPhone. Dette begynner å bli dyrt!

– Nå gleder jeg meg noe helt vanvittig til å se jentene mine igjen, sier Frank Løke som er tilbake i Norge om en ukes tid.