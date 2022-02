IMPONERTE: Viktor Hovland gikk syv slag under par på fredagens runde.

Hovland med superrunde: Spilte seg kraftig oppover

Viktor Hovland (24) startet rufsete i ukens turnering på PGA-touren, men leverte virkelig varene på den andre runden.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er flere spillere som ikke har startet på sin runde enda, så Hovland vil trolig falle noen plasser nedover før den tredje runden.

Etter den første runden i The Genesis Invitational på PGA-touren, lå Viktor Hovland på en delt 61. plass etter en runde på par. Langt bedre gikk det på den andre runden for Hovland. Med en bogeyfri 64-runde, syv slag under par, har han spilt seg inn blant de ti beste og ligger for øyeblikket på en delt fjerdeplass.

– Jeg gjorde åpenbart noen bogeyer i går og slet litt. Først og fremst fra tee, og jeg var ikke komfortabel med jernene. Jeg kom inn i et dårlig mønster, hvor jeg har siktet mer og mer høyre. Jeg har denne uken jobbet med å stå mer rett, og i går klarte jeg ikke helt å stole på det. Men i dag følte jeg virkelig at jeg visste hvordan ballen ville skru da jeg sto over den. Da er det mulig å gi seg selv mange sjanser, og det klarte jeg, sier Hovland i et intervju med PGA-touren.

Selv om Hovland leverte en meget god runde fredag, har han fremdeles langt opp til teten. Joaquín Niemann leder turneringen for øyeblikket, hele 16 slag under par. Cameron Young ligger to slag bak Niemann.

The Genesis Invitational er blant de største turneringene på PGA-touren, og alle spillerne som er topp ti på verdensrankingen – inkludert Hovland som er rangert som nummer fire i verden – deltar i turneringen. Premiepotten i turneringen er på hele 107,9 millioner norske kroner, hvorav vinneren stikker av med 19,4 millioner norske kroner.

I FLYTSONEN: Viktor Hovland fant virkelig flyten på greenen og gikk syv slag under par på fredag.

Hovland klarte i forrige uke ikke cuten i Phoenix Waste Management Open, etter at han hadde vunnet tre av de siste fem turneringene han hadde spilt før det. Det var første gang siden U.S. Open i fjor at Hovland ikke fikk spille alle fire rundene i en turnering. Den gang var det en øyeskade som satte stopper for Hovland, og som gjorde at han trakk seg da det ble klart at var nesten umulig for ham å klare cuten.

Hovland eksperimenterte i Phoenix med utstyret, men det hele ble et kortvarig eksperiment. Likevel spilte nordmannen ganske rufsete under den første runden i The Genesis Invitational i Los Angeles og gikk åpningsrunden på par.

Dermed lå han på en delt 61. plass før den andre runden, men der fikk Hovland virkelig fart på spillet.

Riktignok måtte han senke en fem meter lang putt for par på sitt første hull for dagen, men etter det spilte Hovland seg frem til den ene gode birdiemuligheten etter den andre.

Putteren var også medvillig og totalt ble det hele syv birdier i løpet av runden. Kombinert med at det ikke kom en eneste bogey, ligger det an til å bli et stort byks oppover på resultatlisten for nordmannen.