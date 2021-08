SEIER: Stine Bredal Oftedal feirer seier mot Sør-Korea i OL med Nora Mørk. Bak er Marit Malm Frafjord og Kristine Breistøl. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Derfor holder Stine Bredal Oftedal seg unna rampelyset

TOKYO (VG) Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal (29) har i flere år bevisst holdt en lav profil utenfor mesterskap.

Publisert: Nå nettopp

– Det er et bevisst valg jeg har tatt. Det går helt fint for meg å ha den delen med media her som hører til mesterskapene, men jeg trives egentlig veldig godt med å lukke meg litt ute ellers. Det å ha private sosiale medier synes jeg bare har vært veldig deilig, sier Stine Bredal Oftedal når VG møter henne ved OL-landsbyen i Tokyo.

Landslagskapteinen i håndball er en av Norges mest profilerte og beste idrettsutøvere. Likevel er hun sjelden å se i hverken rampelyset eller media utenfor håndballmesterskap.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Og samtidig som flere idrettsutøvere byr mye på seg selv og deler av livet som idrettsutøver på sosiale medier, har Oftedal gjennom hele karrieren blant annet valgt å ha privat Instagram-konto. Der har hun litt over 1000 følgere.

– Klarer meg fint uten

Til sammenligning har lagvenninne Nora Mørk 134.000 følgere på sin profil. Andre store norske idrettsprofiler som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard har henholdsvis over ti og tre millioner følgere.

– Jeg synes det er lettere å skjerme meg fra ting. Og det er lettere å ikke bli for opphengt i visse ting som jeg bare ikke føler jeg har noe veldig behov for å bli opphengt i – hvis det gir noe mening. For meg har det funket veldig bra, forteller Oftedal.

les også Oftedal etter prestisjekåring: – Fikk høre at jeg var for liten

Hun har også reflektert over at valget fører til færre muligheter for å tjene penger blant annet på samarbeidsavtaler gjennom sosiale medier.

– Andre kan sikkert si det er litt dumt at jeg ikke bygger opp et «brand» av meg selv som håndballspiller, men jeg har vært veldig komfortabel med å gjøre det sånn, sier hun og fortsetter:

– Jeg har selvfølgelig tenkt over det, men jeg har egentlig funnet ut av at jeg klarer meg veldig fint uten den biten.

Hun legger til at hun også synes det er en fin måte å verne om privatlivet på.

KAPTEIN: Stine Bredal Oftedal feirer scoring mot Angola i OL. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Vil rekruttere

Oftedal skiller seg ut blant norske OL-utøvere. To som har gått en annen vei enn landslagskapteinen er sandvolleyballspillerne Anders Mol og Christian Sørum.

Siden de begynte å satse sammen med Hendrik Mol og Mathias Berntsen med laget «Beachvolley Vikings» har de jobbet bevisst for å dele av livet som idrettsutøvere på sosiale medier. De har blant annet en egen YouTube-kanal og har etter hvert fått en sponsoravtale med energidrikk-giganten Red Bull.

– Sandvolleyball er jo lite i Norge, og målet vårt har også vært å få sporten opp og frem. Vi elsker det og synes det er en fantastisk livsstil å reise rundt og spille på mange forskjellige strender rundt omkring i verden. Det er helt fantastisk, sier Anders Mol til VG.

les også Oftedal om smitterekord i OL-byen: – Ikke en god nyhet

Mol og Sørum forteller at de ikke tjener mye penger på Instagram, og vil ikke gå inn på detaljer rundt hvor mye penger de får inn gjennom Red Bull-avtalen.

– Vi ønsker å dele vår reise sammen med våre følgere og vise at dette er en fantastisk jobb. Kanskje klarer vi å rekruttere enda flere volleyballspillere også. Det har vært målet, også har det etter hvert blitt en merkevare med «Beachvolley Vikings». Det er veldig kult, sier Mol.

PS: OL sendes på Discovery+.