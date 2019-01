BRANN-MANN: Anders Rasmussen er klar for Eliteserieklubben Brann, som nå skal satse på e-sport. Foto: Janne Håland, Brann.no

Brann lanserer e-sportslag – signerer landslagsspiller

SPORT 2019-01-22T10:06:36Z

Eliteserieklubben Brann gjør som flere fotballklubber verden over og lanserer sitt eget e-sportslag. Med seg får de norgesmester og landslagsspiller i FIFA, Anders Rasmussen (20).

Klubben fra Bergen blir dermed blant de første fotballklubbene i landet til å etablere et eget e-sportslag. Fra før er Vålerenga og Nordavind DnB den mest etablerte på FIFA-feltet.

Andre er foreløpig mer på «dyppe tåen i vannet»-stadiet.

Brann kaster seg nå på bølgen. Samtidig som e-sportslaget annonseres, er det også klart at de får med seg norgesmester og landslagsspiller Anders Rasmussen med på laget.

– Brann er en stor klubb, så når muligheten bød seg, kunne jeg ikke la den gå fra meg, sier Rasmussen, som både bor og studerer i Bergen.

– Nødt til å henge med

Kommersiell leder i Brann, Camilla Schutz, sier det er viktig for klubben å fortsatt være relevant blant en yngre målgruppe det stadig blir vanskeligere å nå.

– Vi bestemte oss for at vi er nødt til å henge med på det spennende som skjer innenfor e-sport. Vi hadde også et ønske om å ikke være sist i rekken, men snarere være blant de første. Nå har vi signert en spiller, og skal jobbe videre for å se hvordan satsingen skal være, sier Schutz til VG.

– Samtidig ser vi at unge, først og fremst unge gutter, er fotballinteresserte, men gjerne har en annen type interesse, som stammer fra spill som Fantasy eller FIFA. Å utforske den interessen er noe vi nå gleder oss til, sier hun.

Rasmussen fikk sin landslagsdebut for Norge da det ferske eFotballandslaget spilte sin aller første FIFA-landskamp i det VG-sendte oppgjøret mot Frankrike . Da vant han begge kampene han deltok i.

Han vant sin enkeltkamp, og dobbeltkampen sammen med Magnus Myhrhaug Kristiansen, som for øvrig representerer Nordavind. De to seiret i dobbeltkampen på høydramatisk vis:

– Jeg hadde ikke sett for meg dette for et år siden. Det meste forandret seg fra øyeblikket jeg deltok i NM til øyeblikket jeg vant. Jeg gikk på en måte fra gutterommet til å bli norgesmester. Det er egentlig helt sykt, sier Rasmussen, som mot Frankrike, scoret et mål som fikk landslagstreneren til å måpe:

Nye landskamper venter

E-sportsansvarlig for det norske eFotballandslaget, Mats Theie Bretvik, har tidligere uttalt til VG at de ønsker at spillerne skal leve «som vanlige fotballspillere» , hvor de fokuserer på klubblag, og representerer landslag når det er samlinger og kamper.

Nå gjør to av fire norske eFotballandslagsspillere nettopp det.

– Det er fint å se at klubbene kommer på banen. Nå får han et profesjonelt miljø i hverdagen som også er bra for landslaget, da han får en arena som gjør at han kan være enda mer seriøs med spillet sitt, sier han.

Bretvik mener det sender et sterkt signal at det er klubber som Brann og Vålerenga som nå går foran innen e-sport.

– Det er sterke merkevarer med store fanskarer. At de gjør dette viser at dette ikke er tull. Det er ingen lek. FIFA er moro og sånn, men det er også seriøst – og det er profesjonelt.

I starten av februar skal Rasmussen og resten av landslaget til Helsinki for å delta i Nordisk Mesterskap, hvor de skal konkurrere i FIFA mot Finland, Sverige og Danmark.