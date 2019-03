BLODSALONG: I dette huset i Seefeld fant politiet en østerriksk utøver som fikk blodoverføring under ski-VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Dopingskandalen vokser – tysk politi med nye tall

Tysk politi avslørte onsdag at i alt 21 utøvere skal være tatt i forbindelse med dopingskandalen som ble kjent under ski-VM i Seefeld.

Publisert: 20.03.19 12:31 Oppdatert: 20.03.19 13:00







Dopingsakene involverer fem idretter, hvorav tre av dem er vinteridretter. NRK meldte nyheten først.

Statsadvokat Kai Gräber opplyste under en pressekonferanse i München at de 21 utøverne kommer fra til sammen åtte nasjoner: Tyskland, Østerrike, Italia, Sverige, Finland, Estland, Kroatia, Slovenia, Sør-Korea og USA (Hawaii).

Det skal ha blitt utført et tretalls antall injeksjoner av bloddoping gjennom en periode fra 2011 til 2019, skriver NTB.

– Enkelte av utøverne vet ennå ikke at de er blitt identifisert, sa Gräber.

Den ansvarlige legen, Erfurt-baserte Mark Schmidt, skal ha mottatt mellom 40.000 og 120.000 kroner per klient per år for å ha gjennomført dopingen, sa Gräber. 40 blodposer ble funnet hos Schmidt.

Under VM gjennomførte østerriksk politi razzia mot flere lag. Østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf innrømmet doping, det samme gjorde kasakhstaneren Aleksej Poltoranin, men senere trakk han tilståelsen.

Én av utøverne som er tatt var med i vinter-OL i 2018.