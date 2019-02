MESSI ELLER RONALDO? Peder Fredricson fra Sverige er verdensmester og OL-toer. Han er blant stjernene på Lillestrøm neste uke. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Gjelsten om hestefesten: – Det blir som å se Messi mot Ronaldo

LILLESTRØM (VG) På bortimot 40.000 kvadratmeter skal Eirik Berentsen (41) lage tidenes hesteshow i Norge. Med seg på laget har han fått milliardærene Bjørn Rune Gjelsten og familien Andresen.

– Uten dem hadde ikke dette vært mulig, sier Berentsen der vi rusler på Norges Varemesse, som i tiden 20.-24. februar er stedet for «Norwegian Horse Festival».

– Vi skal lage tidenes hestefest, sier han.

Det handler altså om 510 hester, 100 utstillere fra hestbransjen, 65 vogntog med spesiell topp ridebunn og et budsjett på 12,5 millioner. Det er to millioner kroner i pengepremier, og det er ventet 15 000 mennesker hver dag.

Bjørn Rune Gjelsten er hovedsponsor gjennom sine selskaper, og Andresen-familien gjennom selskapet Ferd er også sterkt medvirkende.

– Toppryttere som verdensmester Peder Fredricson og tyske Christian Ahlmann er med. Det blir som å se Messi mot Ronaldo, sier Bjørn Rune Gjelsten til VG.

Hans fotballinteresse skulle være velkjent. Nå handler det like mye om hest.

– Dette blir spennende. Jeg har et ønske om å bidra til at vi i Norge får et topp innendørs stevne i europeisk målestokk. For å få til det, må fasilitetene være gode nok. På Lillestrøm har vi funnet det. Det må til for at de beste rytterne skal ta med seg sine beste hester til Norge.

KJEMPE-ARRANGEMENT: Eirik Berentsen (th.) sammen med Norges Varemesses Andreas Ljones (tv.). Foto: Tore Kristiansen

– Blir det en konkurrent til Oslo Horse Show?

– Absolutt ikke. Oslo Horse Show er et svært viktig World Cup-stevne for norsk ryttersport. Morten Aasen har gjort en kjempejobb over flere år med stevnet. Jeg og flere andre støttespillere vil selvfølgelig også støtte Oslo Horse Show videre. Vi har også et tredje stort internasjonalt stevne i Norge, Norway Grand Prix på Linnesvollen. Dette setter Norge på det europeiske hestekartet og er viktig for at norske ryttere skal få invitasjoner til stevner utenlands, sier Bjørn Rune Gjelsten engasjert.

Gjelsten har de siste årene brukt store penger på hest, både ved å finansiere den nye banen i Lier - kalt «Gjelsten Arena», ved å kjøpe inn flere gode hester til Norge, ved å stå bak ett av lagene i sprangridningens «Champions League» - og også som sponsor for arrangementer.

Festivalen har tidligere blitt arrangert på Brunstad-senteret, men Bjørn Rune Gjelsten fikk ideen om å flytte til Norges Varemesse og gjøre den enda større.

GIGANTISK: 2000 tonn med spesial sand til ridebunn skal inn i Norges Varemesse på Lillestrøm. Foto: Tore Kristiansen

– Jeg er villig til å hjelpe Eirik med å komme godt i gang. Allerede i år blir dette noe av det flotteste som har blitt arrangert i Skandinavia, mener Gjelsten.

– Målet er å skape et arrangement for hele heste-Norge. Med flere grener som konkurrerer, show, underholdning og en kjempestor utstillermesse, sier Berentsen.

Mens Gjelsten er engasjert i sprangridning takket være sin ivrige datter Ingrid (17), er Andresen-familien først og fremst opptatt av dressur. Johan H. Andresens kone Kristin står i spissen for at det også blir dressur på høyt internasjonalt nivå på Lillestrøm. Datteren Alexandra (22) håper å være med i dressur under Tokyo-OL om to år.

PS: Billettprisene varierer fra 79 til VIP-plasser for 2500 kroner.