1 av 2 Martin Johnsrud Sundby var sekundet unna pallen på fredagens 15 km. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Sundby fortviler – fikk ikke viktig beskjed i innspurten

Publisert: 16.02.18 10:34 Oppdatert: 16.02.18 13:28

PYEONGCHANG (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) var snaue to sekunder fra bronsemedaljen på 15-kilometeren. Han syns det er blytungt at han ikke fikk vite at han var så nær en OL-medalje.

Sundby satset alt på gull, men det ble 4. plass på 15 kilometer enkeltstart fredag.

– Jeg var dårlig informert om hvordan ting lå an. Jeg hørte bare at jeg kjempet med Simen om en sølvmedalje. Det var de tilbakemeldingene jeg fikk. Jeg visste at Dario gikk radig, men jeg hørte ikke noe om Spitsov underveis, sier Sundby til VG i pressesonen etter løpet.

Han var sønderknust.

– Jeg er lei meg. Jeg gjør et godt løp. Treningen har gitt gode resultater, men ikke gode nok, sier Sundby til VG.

Han ble ikke sekundert mot russiske Denis Spitsov (21), som tok bronsemedaljen. Etter løpet var det veldig vanskelig for Sundby at han ikke visste om sekundstriden med russeren.

– Men når det er så «close» som det er i dag, så er det vanskelig mentalt å leve med. Men jeg skal klare det og, sier Sundby til VG.

– Hvordan føles det inni deg?

– Det er ubehagelig. Det er en urolig følelse som kommer til å være urolig en stund fremover. Det er bra det kommer noen renn straks rundt hjørnet, så jeg får fokus over på andre ting, svarer Sundby med litt skjelvende stemme.

Slik var løpet til Spitsov mot Sundby: Russeren var nummer 23 til første passering etter 1,5 kilometer. 4,9 sekunder bak Sundby. Ved 7,5 kilometer klatret han til 8. plass. Ved passering 13,5 kilometer var han nummer fem, 4,7 sekunder bak Sundby. I mål var han som nevnt 1,9 sekunder foran.

Overraskende bronsevinner

Gråten og tårene var ikke langt unna da Sundby tok turen gjennom pressesonen. Han var sønderknust etter at medaljen glapp.

– Kommer du til å få sove i natt?

– Jeg må sikkert trene en økt i kveld og riste litt løs, svarer Sundby.

Han får spørsmål om han er overrasket over at Spitsov ble nummer tre.

– Ja, det vil jeg si, sier Sundby og viser overraskelsen med en liten latter.

Dario Cologna (31) var det ingen som kunne gjøre noe med, sveitseren var overlegen. Simen Hegstad Krüger (24) tok sølvet.

Ingen la merke til Spitsov

Damenes landslagstrener Roar Hjelmeset sto på sekundering ved 13 kilometer. Han bekrefter at Sundby ikke fikk noen sekundering mot russeren.

– Det er riktig, sier Hjelmeset til VG.

– Gikk Spitsov under radaren?

– Nei, ikke under radaren, men Spitsov gikk veldig, veldig fort på slutten. Jeg sto på 13 kilometer, og da så jeg ikke noe til Spitsov, for da var han syv sekunder bak Martin. Vi var to til som sto etter meg, han var fortsatt seks sekunder bak Martin inntil det var 600–700 meter før mål, svarer Hjelmeset og legger til:

– Det som det handlet om der var (Maurice) Manificat og Krüger. Spitsov kom helt, helt på slutten. Så jeg kan skjønne Martin om han ikke hørte noe om Spitsov.

Det er ikke første gang Sundby får den kjedelige 4. plassen i OL, for fire år siden ble han nummer fire på femmila, stafettlaget ble også nummer fire da.

PS! Hans Christer Holund ble nummer seks, mens Finn-Hågen Krogh ble nummer 18.