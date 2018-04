Casper Ruud raste etter dommertabbe: – Du har ikke peiling på hva du driver med

Publisert: 17.04.18 16:59

(Janvier-Ruud 6–4, 6–4) Casper Ruud (19) fikk en tung åpning på grusoppgjøret mot Maxime Janvier (21), og det ble ikke bedre da dommeren mistet kontrollen på stillingen i det tredje gamet. Nok en gang tapte Ruud på kontroversielt vis mot franskmannen.

I første kvalifiseringsrunde til ATP Challenger-turneringen i Tunisia ble det dramatisk. Først fikk Ruud en dårlig start, og ble brutt i første game før han også tapte det andre.

I tredje game ledet Ruud 30-15, oppsto kaoset. Janvier slo en ball som traff helt på linjen, trolig innenfor, og dommeren sier 15–40 (i favør Janvier), mens grafikken viser 30-30. Javier vant neste ball, og dommeren meldte at gamet er over. Det var uansett feil, for riktig stilling skulle vært 40–30 i favør Janvier.

OBS! Kampen ble streamet direkte på Casper Ruuds hjemmeside.

Hvordan dommeren mistet kontrollen er uvisst, men Ruud forsøkte å få klarhet i misforståelsen.

Mens Janvier satt seg og lot til å ikke bry seg i det hele tatt, så diskuterte Ruud heftig med dommeren.

– Kan du fortelle meg alle ballene han vant, spurte Ruud dommeren og ba om at dommerveilederen kommer inn.

– Du har ikke peiling på hva du driver med, sa Ruud og nekter å spille før en «supervisor» kommer inn.

Dommerveilederen spurte dommeren om han var 100 prosent sikker på stillingen.

– Yes, var svaret fra dommeren og en voldsomt irritert Ruud kom med sin versjon der han korrekt påpekte at stillingen var 40–30 i favør franskmannen da gamet ifølge dommeren var over.

Janvier meldte seg også på i diskusjonen - på fransk - for å gjøre kaoset komplett. Etter mye frem og tilbake endte det med at gamet ble stående. Franskmannen ledet dermed 3–0, og økte til 4–0 i neste game. Ruud kom tilbake og reduserte til 3–4, men måtte til slutt gi tapt 4–6 i første sett.

De samme sifrene ble det også i andre sett, og dermed er Ruud ute av ATP Challenger-turneringen i Tunisia.

Sikker på dommerfeil i forrige møte

Det ble også kontroverser da Ruud og Janvier møtte hverandre i French Open i mai i fjor. Da vant Janvier 6–7 (4–7), 4–6 i en kamp der Ruud protesterte voldsomt da serven hans ble dømt ut på stillingen 6–6 (5–4) i tiebreaket.

– På den dommeravgjørelsen føler jeg meg snytt. I dag er det fristende å skylde på dommeren, for den serven var åpenbart inne. Det var en stor feil å dømme den ut, sa en Ruud til VG etter kampen i fjor .

Han understreket den gangen at han var sikker på at ballen var inne. Ruud var like sikker i sin sak også i dagens oppgjør - med god grunn.

