VM-analyse: Disse kampene vinner Norge

Øystein Jarlsbo (kommentar)

Publisert: 04.05.18 18:10 Oppdatert: 04.05.18 19:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-04T16:10:15Z

Norge stiller uten flere av sine største stjerner i hockey-VM, men har likevel muligheter. Her er vår spådom før kampene.

Mats Zuccarello, Patrick Thoresen, Mats Rosseli Olsen. Det er tre tunge forfall foran Norges syv gruppespillkamper i VM i Danmark (4. til 20. mai). I tillegg er det svært lite sannsynlig at Andreas Martinsen - som spiller sluttspill for AHL-laget Rockford IceHogs - rekker å forsterke laget foran den siste, kanskje nedrykk-avgjørende, gruppespillekampen mot Sør-Korea 14. mai.

Her er VGs vurdering av ishockeylandslagets kamper i gruppespill B i «Boxen» i danske Herning (prosentsjanse for seier i parentes, Norge for ordens skyld nevnt først alle gangene).

Gruppe A spiller i København. De fire beste fra hver gruppe går til kvartfinalene. Det dårligste laget fra hver av gruppene rykker ned og må spille i VMs 1. divisjon (nivå to, også kalt B-BM) neste år.

Hvis Slovakia ender sist i gruppe A, det vil si blir nummer 15 eller 16, rykker lag 14 totalt ned fordi Slovakia som arrangør er kvalifisert for neste års A-VM.

Husker du 2011-VM? Tror det er hockeyfeber i Norge

5. mai klokken 12.15 - Norge-Latvia (55/45): VM-arenaen «Boxen» har plass til 11.000 tilskuere. Under Norges åpningskamp vil tradisjonen tro en høylytt brorpart være fra Latvia, som 1. mai tapte sin siste treningskamp 1–6 for Canada. Kampen på isen bør og kan imidlertid Norge vinne, hvis Petter Thoresens spillere makter det de nærmest var allergiske mot i OL: Skyte pucken i mål. Latvia har en god keeper, Kristers Gudlevskis (25) fra NHL-klubben Tampa Bay Lightnings farmerlag, og de har et par-tre hvasse målscorere. Blant andre Petter Thoresens læregutt fra deres felles tid i Stavanger Oilers (2013–2016), Rudolfs Balcers (21): 25 mål og 27 målgivende (71 kamper) for San Jose Barracudas i AHL denne sesongen og nær NHL-debut for San Jose Sharks.

Siste VM-møte: 3–1 til Norge i Moskva-VM 2016 (målscorere: Ken André Olimb, Jonas Holøs, Johannes Johannesen).

Leste du analysen «Disse kampene kan Norge vinne» foran VM i for? HER ER DEN

6. mai klokken 16.15 - Norge-Tyskland (40/60): Tyskland slo Norge 2–1 etter straffeslagkonkurranse (Norge bommet på tre, Tyskland satte tre på rad) i Pyeongchang for tre måneder siden, og var nær ved å snyte russerne for gullmedaljen i OL-finalen. Hele 15 av de tyske sølvmedaljeheltene har takket nei til VM. Erstatterne vil helt sikkert opptre i trener Marco Sturms aggressive ånd. Offensivt er de betydelig svekket. Forsterket med NHL-stjernene Leon Draisaitl (22, løper Edmonton Oilers) og Dennis Seidenberg (36, back New York Islanders). Tyskland slo nedrykk-kandidat Sør-Korea med ett mål i siste treningskamp.

Fakta Slovakia: Nedrykk-joker Gruppe B spiller i København: Russland, Sverige, Tsjekkia, Sveits, Hviterussland, Slovakia, Frankrike, Østerrike. De fire beste lagene fra hver gruppe går til kvartfinalene: 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A. De to dårligste totalt etter gruppespillene rykker ned. Er Slovakia blant de to (15/16), rykker lag nummer 14 totalt ned til 1. divisjon (nivå 2) fordi Slovakia er arrangør av VM neste år - og automatisk kvalifisert for mesterskapet på hjemmebane. PS! Arrangøren meldte fire dager før åpningsdagen at de hadde solgt over 300.000 billetter til kampene i Herning og København.

8. mai klokken 20.15 - Norge-Finland (20/80): Norge var nær ved å vippe finnene helt av pinnen i VM for ett år siden i Paris (2–3 etter spilleforlengelse) . Andreas Martinsen utlignet 29 sekunder før ordinær spilletids slutt. I OL var «hockeygutta» sjanseløse (1–5). Seks spillere er borte fra laget som startet VM for Norge mot vertsnasjonen Frankrike 6. mai 2017 (seier 3–2): (løperne) Reichenberg, P Thoresen, A Martinsen, Rosseli Olsen, (backene) M Nørstebø, H Ødegaard. Finlands offensive NHL-kraft er misunnelsesverdig: Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Mikael Granlund (Minnesota Wild), Kasperi Kapanen (Toronto Maple Leafs), Mikko Rantanen (Colorado Avalanche), Teuvo Teräväinen (Carolina Hurricanes).

10. mai klokken 20.15 - Norge-Canada (0/100): Sjanseprosenten er brutal, men kanadierne har - som vanlig - et brutalt godt lag. Henrik Haukeland (23) var god mot kanadierne i VM i fjor. Timrå-keeperen reddet 40 av 44 skudd de første 40 minuttene (Norge fikk av gårde 10 skudd). I siste periode tok Canada det litt mer med ro (0–1). Connor McDavid, Mathew Barzal, Brayden Schenn, Ryan O’Reilly, Aaron Ekblad, Jordan Eberle; rekken av stjernespiller er så å si endeløs.

11. mai klokken 16.15 - Norge-Danmark (45/55): Danmark er ørliten favoritt i kraft at hjemmebanefordel. Norge hadde lenge et godt VM-grep på Danmark, som har holdt seg i VMs elitedivisjon lenger enn Norge (rykket opp 2005). For to år siden vant imidlertid danskene 3–0 i åpningskampen i Moskva og for tre år siden 4–1 i Ostrava. Keeper Sebastian Dahm (lagkamerat med Norges Alexander Bonsaksen i tyske Iserlohn) reddet Danmark for to år siden. Denne gangen er NHL-keeper Frederik Andersen (Toronto Maple Leafs) vertenes førstevalg i mål. Danskene må klare seg uten Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets), Lars Eller (Washington Capitals) og Mikkel Bødker (San Jose Sharks), som er opptatt med sluttspillet i NHL - men har fortsatt skarpere offensiv spisskompetanse enn Norge: Blant andre Nicklas Jensen (Jokerit) , backen Philip Larsen (Salavat Juljajev) og Oliver Bjorkstrand (Columbus Blue Jackets).

13. mai klokken 16.15 - Norge-USA (35/65): Det er en fordel for Norge å møte amerikanerne sent i gruppespillet. De pleier å starte i hundre og se ut som en million dollars (USA-Canada åpningskamp fredag 4. mai klokken 16.15). På den annen side ser USA ut til å ha et solid lag, fra keeperne Kink Kinkaid og Scott Darling, til superstjernen Patrick Kane, Chris Kreider, Cam Atkinson og Johnny «Hockey» Gaudreau. USA slo Danmark 3–1 i sin eneste treningskamp foran VM i Herning 1. mai.

14. mai klokken 16.15 - Norge-Sør-Korea (70/30): Kampen om å unngå å rykke ned til VM-nivå to (B-VM) kan være avgjort før Norges spiste kamp i gruppespillet. Men den kan også bli den helt avgjørende i så måte. Sør-Korea ble nummer to bak Østerrike i B-VM i fjor. Det er første gang koreanerne - med en drøy håndfull naturaliserte nordamerikanere - deltar på øverste nivå. Norge er bedre offensivt, Sør-Korea med trener Jim Paek (51, spilte for Pittsburg Penguins i NHL) må feste lit til keeper Matt Dalton (Canada) som har spilt fire sesonger i den asiatiske ligaen for Anyang Halla etter tre sesonger i Russland-baserte KHL.