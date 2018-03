THE DOUBLE NESTE?: Storhamars kaptein Kodie Curran med beviset for seriemesterskapet 2017/18 foran sitt mannskap i CC Amfi i begynnelsen av februar. I april kan kanadieren heve kongepokalen etter klubbens første NM-sluttspillseier på 10 år. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Derfor vinner Storhamar til slutt

Publisert: 14.03.18 14:12

ANALYSE: For moro skyld kunne det være fristende å lansere en annen spådom. Men det er alvorlig talt umulig å tro noe annet enn at sesongens seriemester Storhamar vinner NM-sluttspillet og klubbens første kongepokal på 10 år.

Storhamar valgte Frisk Asker som motstander i NM-semifinalen. Hamar-klubbens trener Fredrik Söderström begrunner det med at forrige sesongs NM-finalist er lavest rangert av alternativene etter plasseringene i seriespillet: Mjøs-nabo Lillehammer på 3. plass, fire poeng foran Frisk på 4. plass etter 45 kamper.

Hipp som happ, altså – med tanke på den begrunnelsen.

Hvis Hamar-klubbens suksessrike svenske trener hadde begrunnet valget med «innbyrdes oppgjør», ville forutsetningene omtrent vært de samme foran den første i best av syv kamper-serien torsdag i CC Amfi: Storhamar har tapt tre og vunnet to seriekamper mot Lillehammer denne sesongen. Mot Frisk er det blitt tre seirer og to tap.

Fakta Første kamp torsdag og fredag NM-sluttspillet avgjøres i best av syv kamper-serier. Fire seirer betyr avansement. Storhamar møter Frisk Asker i den ene semifinalen, Sparta spiller mot Lillehammer i den andre. Første kamp: Storhamar-Frisk Asker klokken 19.00 torsdag Sparta Sarpsborg-Lillehammer klokken 19.00 fredag

Når det gjelder total målforskjell er den jevnere mot Lillehammer enn det den viser fra oppgjørene mot Frisk Asker (Storhamar nevnt først): 3–4, 1–0, 7–2, 0–4, 3–0.

Dette er historikk som strengt tatt har lite å si foran årets semifinalekamper. Begge vil etter alt å dømme bli tette og jevne; en og annen tilfeldighet – pucken spretter dit i stedet for hit – kommer til å spille avgjørende roller.

Til syvende og sist vil imidlertid Storhamars kaptein Kodie Curran, Getligaens desidert beste back, ta imot kongepokalen etter NM-finalekamp nummer syv om en måned foran 7000 tilskuere på hjemmeisen i Hamar.

Nettopp dette er hovedpunktene for spådommen om at Storhamar for første gang siden 2008 vil bli norgesmester for syvende gang (klubben har vært tapende finalist syv ganger):

* Storhamar-stallens bredde og topp er – ja, topp. Den er i stand til å tåle skader og det tøffe kampprogrammet i sluttspillet bedre enn Frisk, og bedre enn finalemotstander – tja, Lillehammer.

* Kodie Curran (28) scoret seks mål og la syv målgivende pasninger i løpet av fire kamper mot Lørenskog i første sluttspillrunde. Bare backkollega Jimmy Andersson kom fra den med bedre pluss/minusstatistikk (på isen ved forlengs/baklengsmål): Pluss 10 mot pluss åtte.

Jacob Berglund (26) – som ble hentet tilbake til klubben fra tyske Ingolstadt foran sluttspillet – er nest beste målpoengjeger med to mål og seks målgivende etter fire kamper. Storhamars offensive kraft er formidabel, med blant andre Joakim Jensen, Christian Larrivée, Robin Dahlstrøm og Mikael Zettergren i tillegg til de to beste.

Den matcher godt og vel Frisk Askers, og Lillehammers – samt Spartas hvis laget til Storhamars forrige trener, Sjur Robert Nilsen, skulle klare å strupe Lillehammers fryktinngytende overtallsspill (36 prosent uttelling i kvartfinalene mot Vålerenga) og Nilsens utledninger Osterberg, Wolfe, Rutkowksi er bedre enn Cameron, Morley og Ellis på trener Mikael Kvarnströms lag i OL-byen.

Storhamars publikum har vært enestående denne sesongen. To «uinteressante» kamper i kvartfinalen: 3281 tilskuere i snitt. I seriespillet var det 4300 i snitt etter 22 hjemmekamper. Til sammenligning hadde Stavanger Oilers 3706 og Frisk Asker 1623.

Ingen Storhamar-minus i sikte? Fredrik Söderströms mannskap kan komme på gyngende grunn hvis motstanderen makter å legge vedvarende press på Curran & co. rundt Storhamar-keeper Oskar Östlunds stolper. Hamar-laget kan tro at «det» vil gå av seg selv, og hver og en vil se til sidemannen i håp om at han skal sørge for det.

Typisk ansvarsfraskrivelse.

Men det tror jeg heller ikke noe på.