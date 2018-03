REVANSJE: Manglerud Stars Mathias Trygg (i grønt) barker sammen med Spartas Patrick Bovim i februar. Da vant Sparta i serien, men nå leder MS an i kvartfinaleserien. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Manglerud Star-profil: Tror vi tjener på manglende sluttspillerfaring

Publisert: 06.03.18 13:06 Oppdatert: 06.03.18 16:05

Etter tre tette kamper har Manglerud taket på serietoer Sparta Warriors i sluttspillkvartfinalen. Det vil være en kjempeskrell om de går videre, mener TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik.

For ett år siden måtte Manglerud Star ut i nedrykkskvalifisering for å beholde plassen i Eliteserien.

Nå leder de sin kvartfinaleserie i sluttspillet, mot serietoer Sparta Warriors.

– Det vil være en kjempeskrell, sier TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik (46) om en eventuell semifinaleplass for MS.

Så langt har de avgjort to kamper i eget favør i forlengning, tapt én i forlengning og leder serien 2–1 før de onsdag får besøk av sarpingene i Manglerudhallen til den fjerde kampen i best av syv-serien.

Tror manglende erfaring kan være fordel

I den første kampen trengte MS fem perioder før importspiller Peter Lindblad (26) til slutt fikk den avgjørende pucken inn bak Samuel Ward.

– Det var et stort steg for oss. Spesielt når det kommer så langt på overtid, i femte periode, og alle begynner å få kramper. Det gir hele laget en mulighet til å slappe av litt, sier han til VG.

I sin andre sesong for Oslo-laget har amerikaneren vært en viktig brikke i trener David Livingstons maskineri, og så langt i sluttspillet står han med fem målpoeng.

Seriesyver MS er et av ligaens yngste lag og spillertroppen har minimalt med sluttspillerfaring. Akkurat det mener Lindblad er en fordel.

– Alle her er ganske selvsikre. Vi har ikke så mye sluttspillerfaring, så vi kan bare gå utpå og spille. Spillerne er ikke så nervøse som vi kunne vært om vi hadde vært i sluttspillet flere ganger og ikke fått det til der, mener han.

26-åringen trekker frem erfaring og bedre defensiv struktur som de viktigste forskjellene fra da de i fjor måtte spille for å berge plassen.

– Små marginer

Bjørn Erevik tror flere før sluttspillet så for seg at MS kunne gi Sparta kamp til døren, men tviler på at mange har satt penger på at de tar seg videre.

Han understreker at det ennå er mange kamper igjen, og at Sparta med en seier onsdag har tatt tilbake hjemmebanefordelen. Men at Oslo-laget har en god mulighet til å nå semifinalen, er han ikke i tvil om.

– Det er små marginer. Det har vært tre kamper til overtid, så det kunne nesten like gjerne stått 3–0 til Sparta. Men nå står det 2–1, så da er den serien veldig interessant.

– Det runger i hockeyverden om Sparta ryker i kvartfinalen mot MS, sier Erevik.

Slik ligger det an i de fire kvartfinaleseriene:

Sparta–Manglerud Star 1–2

Storhamar–Lørenskog 3–0

Lillehammer–Vålerenga 3–0

Frisk Asker–Stavanger Oilers 2–1

Seriene spilles best av syv kamper.