Carlsen blogger om tittelen - avslører hva som forandret VM-kampen helt

Magnus Carlsen (28) fikk kritikk for å tilby remis i det 12. langsjakkpartiet i VM. I et nytt blogginnlegg forklarer sjakkeneren at han ikke ønsket å ta noen sjanser i det potensielt avgjørende partiet.

– Hans imponerende spill i parti seks, der han rundspilte meg med svarte brikker, endret det psykiske i kampen helt, selv om jeg fikk en liten boost etter å ha funnet en langt fra åpenbar plan for å holde partiet (til remis).

Det skriver Magnus Carlsen i et blogginnlegg publisert på sponsoren Arctic sine hjemmesider .

Der forteller han om VM-kampen mot Fabiano Caruana, der han forsvarte tittelen for tredje gang, og avslører at han aldri ønsket å ta noen sjanser for å gå for vinst i det 12. langsjakkpartiet.

– Å risikere tittelen i parti 12, var aldri et fristende valg. Marginen for feil er mye mindre i et enkelt parti. Jeg hadde svart, og Caruana hadde allerede vist imponerende forberedelser i flere partier, skriver Carlsen.

Som sagt, så gjort.

Ifølge reglene kunne de to sjakkspillerne ikke tilby remis før etter 30 spilte trekk, men i det 12. partiet var Carlsen kjapt ute med lanken etter at 30 trekk var spilt.

Ettersom computerne og eksperter mente han sto bedre enn Caruana, fikk Carlsen mye kritikk for remistilbudet.

– Ikke lenger favoritt, mente blant annet sjakklegende Garri Kasparov.

Carlsen innrømmer at han undervurderte egen stilling, men igjen: Han ønsket ikke å risikere tittelen.

– På et eller annet vis undervurderte jeg styrken i egen posisjon. Jeg så aldri en klar vei der jeg kunne spille for seier uten å risikere mye. Jeg trodde hans Bd4 ville utligne det hele. Følgelig, og for å nå sluttspillet på fire hurtigsjakkpartier, tilbød jeg remis etter trekk 30.

Resten av VM-kampen er historie. Magnus Carlsen vant det første hurtigsjakkpartiet, det andre og også det tredje. Her feirer han sin første seier:

– Det avgjørende øyeblikket kom allerede i det første partiet. [...] Spillet hans i det andre partiet var åpenbart påvirket av tapet i det første, skriver Magnus Carlsen, og takker en rekke folk: alt fra trener Peter Heine Nilsen og sekundant-teamet, kokk Magnus Forssell, de tidligere trenerne Torbjørn Ringdal Hansen, Simen Agdestein og Garri Kasparov til sponsorene, familien og den norske sjakkfansen som fulgte oppgjøret.

Nå er det juleferie for Carlsen, som skal se London Chess Classic fra sidelinjen. Hans neste langsjakkturnering blir Tata Steel Chess i januar.

Før den tid er det imidlertid duket for hurtig- og lynsjakk-VM i romjula for den norske verdenseneren.