Gull-Lorentzen til fotballbroren: Må vinne Champions League for å slå dette

Publisert: 19.02.18 16:23 Oppdatert: 19.02.18 16:41

SPORT 2018-02-19T15:23:51Z

PYEONGCHANG (VG) Skøytestjernen Håvard Holmefjord Lorentzen (25) tok til tårene da han fikk se fotballbroren, Sandefjord-spilleren Håkon Holmefjord Lorentzens (20), elleville OL-gulljubel.

De to idrettsbrødrene, som snakker sammen omtrent hver eneste dag, er allerede tydelige på hva lillebror nå må oppnå for å overgå, eller i alle fall tangere, den olympiske mesteren på 500 meter .

– Jeg sa til han på forhånd at han kanskje må vinne Champions League eller Premier League eller noe sånt, så jeg håper jo at karrieren hans går den veien, sier Håvard Holmefjord Lorentzen til VG.

Broren Håken er på treningsleir med Sandefjord Fotball på Marbella, og fulgte løpet på en mobilskjerm. Som videoen øverst i saken viser: Han var helt gal.

Gullvinneren i Sør-Korea lar tårene strømme foran det norske pressekorpset da VG viser ham lillebrorens innlevelse under løpet og feiring etterpå.

– Håkon betyr mye for meg, sier han.

– De har støttet meg i alle år, de har hjulpet meg mye, fortsetter skøyteløperen.

Med «de» mener han også storebror Pål (28). Sandefjord-spilleren Håkon beskriver brødreforholdet som «svært nært».

– Dette er det største jeg har opplevd. Jeg er så rørt, medgir han på telefon til VG noen minutter etter gulløpet.

– Lagkameratene mine fikk seg en god latter da de så meg under løpet.

20-åringen debuterte i Eliteserien for Brann i 2013, og til tross for sin unge alder, tror han det blir vanskelig å oppnå noe i nærheten av så stort som brorens bragd.

– Off, han hadde vel sagt til Bergensavisen hadde at jeg eventuelt måtte ta Champions League-gull for å toppe dette. Jeg sier meg ikke uenig i det. Det skal godt gjøres å toppe dette. For en enorm prestasjon, sier Håkon Holmefjord Lorentzen.

VG+ : Les eksklusive OL-saker her

Han mener mamma Liv Holmefjord og pappa Torbjørn Lorentzen skal ha en stor del av æren for brorens suksess på skøyter.

– Mamma og pappa har alltid stilt opp. Pappa var treneren, mens mamma var med og støttet og hjalp til. Pappa er helt eksepsjonell og kan fantastisk mye om idrett, roser Håkon.

Tiden 34.41 holdt ikke bare til OL-gull. Det var også olympisk rekord. Fredag går Håvard Holmefjord Lorentzen om gull på 1000 meter.