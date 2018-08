SKRIFTEBOKSEN: Magnus Carlsen hysjer på sine kritikere ? Foto: Faksimile fra chess24.com

Carlsen sjokkerte TV-seerne med arrogant finger: – Jeg var helt sikker på å vinne!

(Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 1/2–1/2) Da Magnus Carlsen (27) så ut til å gå mot seier, gikk han i skrifteboksen og satte pekefingeren mot munnen. Men fordelen glapp ut av hendene hans. Den gode nyheten er at han ikke mister posisjonen som verdensener til Fabiano Caruana (26).

Det siste, dramatiske møtet mellom de to før VM-matchen i november endte med remis etter 41 trekk.

– Jeg var helt sikker på å vinne. Det er frustrerende, sa Carlsen på chess24-sendingen.

– Remis mot Fabiano er ikke noen krise men jeg hadde gode sjanser. Jeg kalkulerte feil, innrømmet nordmannen.

– Magnus skjønner at fordelen har forsvunnet mellom fingrene sine. Dette er ikke den samme «cocky» fyren som gikk inn i skrifteboksen, sa kommentatoren Yasser Seirawan på chess24s sending da det ble klart at det gikk mot remis.

– Det slår tilbake på meg! Men var så sikker på å vinne på det tidspunktet, innrømmet en smilende Carlsen etterpå.

– Men en må jo ha litt moro!

Omtrent én time tidligere: Da den norske verdensmesteren trolig trodde at det gikk mot at han kunne slå amerikaneren, viste Carlsen sin humoristiske sans og selvtillit på følgende måte:

Han gikk inn i skrifteboksen. Alle ventet på at han skulle si noe, men det eneste han gjorde var å holde pekefingeren mot munnen. Trolig for å markere at: Se her, jeg gir ikke fra meg posisjonen som verdensener.

En liten forklaring må til: Med seier hadde Caruana overtatt 1. plassen på verdensratingen - en posisjon som nordmannen har hatt de siste syv årene, sammenhengende siden juli 2011.

Da Caruana ble vist Carlsen i skrifteboksen, smilte han og sa:

– Jeg tipper han trodde at det var over. Men det var det ikke.

Samtidig var dette et psykologisk spill før VM-kampen i november. Bare 76 gjenstår til «avspark» i London. Det er ikke vanlig at VM-motstanderne møtes så kort tid før matchen.

Carlsen hadde et solid overtak med sine hvite brikker, men fikk kraftig trøbbel med klokka mot tidskontrollen på 40 trekk og mistet hele fordelen. Nordmannen ristet på hodet, mens Caruana så for seg muligheten til å komme ut av det viktige partiet med remis.

– Dette var et nydelig parti av Magnus lenge, sa kommentatoren Yasser Seirawan.

– Men det har også med Fabianos flotte forsvar, mente kollega Jennifer Shahade.

Mot trekk 20 begynte Carlsen å vise muskler, og hadde også en viss fordel på klokka sammenlignet med amerikaneren.

Carlsen har med seg sin trener Peter Heine Nielsen til USA. De har sikkert diskutert åpningen nøye, men om verdensmesteren kommer til å bruke den samme åpningen i VM-matchen eller ikke - det vet bare de to. Eller kanskje ikke Carlsen og Nielsen heller ...

PS: Fabiano Caruana leder Sinquefield Cup med 4,5 poeng etter syv runder. To runder gjenstår. Magnus Carlsen er én av fire mann på 4 poeng.