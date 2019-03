MED GAMLETRENEREN: Martin Johnsrud Sundby og Trond Nystad under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i 2015. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sjokkert Sundby etter dopingskandalen: – Jeg har veldig vondt av min kjære kompis Trond

SEEFELD (VG) Martin Johnsrud Sundby (34) vil ikke kalle Trond Nystad naiv, selv om han tok på seg jobben som langrennstrener og stolte på utøverne i Østerrike.

Fredag jublet Sundby for sitt andre VM-gull i Seefeld. Norge var overlegne på stafetten.

Samtidig meddelte Trond Nystad at han gir seg som trener for Østerrike etter dopingskandalen hvor Dominik Baldauf og Max Hauke er tatt med skidressen nede.

Tekstmeldinger

Sundby var kjapt ute og sendte noen tekstmeldinger til sin tidligere landslagstrener.

– Jeg har veldig vondt av min kjære kompis Trond Nystad, utover det velger jeg å ha sportslig fokus. Det er jeg helt nødt til. Om man skal begynne og bry seg om dette akkurat nå, blir femmila på søndag vanskelig, sier Sundby på pressetreffet etter stafetten.

Sundby orker ikke tenke så mye på det som er skjedd under VM. Han må ha fokus på mesterskapet.

Men han forstår at det er den store saken for mediene.

– Trond gikk inn i Østerrike for å prøve og øke skiinteressen og øke antall rekrutter, det var hans mål. Og å få det til å skjønne hvordan vi trener i Norge og legge frem hvordan en kultur hvordan man får frem gode skiløpere, sier Sundby til VG.

– Har Nystad vært naiv som gikk inn i en trenerrolle i et land med en så stor dopinghistorie?

– Grunntanken er fantastisk. Jeg mener det er sånn man burde gjort med alle nasjoner rundt omkring. Det var Trond sitt mål. Så jeg kan ikke konkludere med at det var naivt, svarer Sundby.

Nystad bor med kone og barn i Østerrike.

– Nå har jeg sett bevisene for dopingen. Det betyr at jeg er ferdig med langrennsidretten i Østerrike. Når VM er over på søndag, drar jeg hjem til Ramsau, sa Nystad til VG like før stafetten.

Videoen med Hauke som får blodoverføring rett inn i armen på et hotell i Seefeld under VM er spredt over store deler av verden.

Sjokkert

Han ble avslørt under en politirazzia. Sundby mener antidopingarbeidet må trappes opp.

– Der og da var jeg vel like sjokkert som alle andre som så den videoen. Vi får bare konkludere med at antidopingarbeidet må fortsette og det må jobbes knallhardt med. Vi må ikke være naive i forhold til hvor langt vi er kommet, sier Sundby.

PS! Russland tok sølv, mens Frankrike tok bronse på fredagens herrestafett.