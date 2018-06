SUPERKONTRAKT: Ifølge NRK blir Ada Hegerberg verdens best betalte kvinnelige fotballspiller. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hegerberg med ny superkontrakt

Publisert: 03.06.18 10:50 Oppdatert: 03.06.18 11:28

NRK melder at Ada Hegerberg (22) skal signere en ny kontrakt med Lyon som gjør henne til verdens best betalte kvinnelige fotballspiller.

Etter hva VG erfarer skal kontrakten strekke seg til 2021.

NRK skriver at kontrakten til Hegerberg vil være på et helt annet nivå, altså betydelig mer verdt enn den brasilianske stjernen Martas kontrakt, hun skal ha hatt en lønn på rundt 3 millioner kroner i året.

– Lyon er det beste laget jeg kan spille for. Jeg har vært her i fire år, har gitt hundre prosent for laget og klubben, og jeg får nå tilbake for det, sier Hegerberg til NRK.

Hun ønsker derimot ikke å kommentere noe om lønnsbetingelsene til statskanalen, men opplysningene VG har fått stemmer overens med hva NRK melder søndag morgen.

Ada Hegerberg Alder: 22 år Klubb: Lyon Posisjon: Spiss Tidligere klubber: Turbine Potsdam, Stabæk, Kolbotn

Hegerberg har vært fire år i Lyon, og vunnet Champions League med klubben de tre siste årene og ligaen hvert eneste år, denne sesongen ble det derimot ingen hjemlig cuptriumf. I finalen ble det stopp mot storesøster, Andrine, sitt PSG.

Lyon-spissen ble kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller i Europa i 2016, og står med svimlende 107 mål på 82 kamper for den franske klubben.