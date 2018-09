RUSSLANDS MEKTIGE MENN: Til venstre og til høyre ser du to av de viktigste politikerne i verdens største land: Til venstre sitter sportsminister Pavel Kolobkov og til høyre president Vladimir Putin. Bildet er tatt på et møte i februar. Foto: Alexei Nikolsky / TT NYHETSBYRÅN

Dokumenter frigitt: Slik endret WADA kravene mot Russland

WADA hadde klare krav til hva som skulle til for at Russland skulle komme inn i antidoping-varmen. Trodde alle. Men dette brevet fra WADA-toppene endret alt.

Publisert: 19.09.18 08:30

WADAs president Craig Reedie og direktøren Olivier Niggli skrev 22. juni – midt under fotball-VM – et brev til den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov. Det har endret «veikartet».

Der gikk de nemlig tilbake på det opprinnelige kravet om at Russland skulle innrømme et statlig drevet dopingprogram, som det står i den såkalte McLaren-rapporten.

Dette sto i brevet:

Her letter WADA-toppene på det opprinnelige kravet til Russland. Det var at de skulle anerkjenne McLaren-rapporten. Nå er kravet i stedet at de skal anerkjenne Schmid-rapporten.

Der ligger det en vesentlig forskjell:

I McLaren-rapporten står det som nevnt at det har vært et statlig drevet dopingprogram. I Schmid-rapporten derimot blir navngitte folk innen sportsministeriet og lenger ned i systemet beskyldt for å ha drevet dopingprogrammet – uten at det står direkte at det har vært statlig styrt doping. Denne rapporten er også mildere i tonen enn McLaren-rapporten.

For russerne utgjorde denne innrømmelsen fra WADA en vesentlig forskjell. Derfor sendte sportsminister Pavel Kolobkov et brev til WADA sist uke, den 13. september, der de – i hvert fall indirekte – anerkjenner Schmid-rapporten:

Russland anerkjenner altså IOC-styrets behandling av Schmid-rapporten – men ikke rapporten i seg selv.

I Schmid-rapporten blir blant annet Kolobkovs forgjenger, Vitalij Mutko, navngitt som en mann som visste alt om dopingen før Sotsji-OL – og som derfor er utestengt fra OL på livstid. Mutko er siden forfremmet til visestatsminister, og ingenting tyder på at president Vladimir Putin har tenkt å ofre ham.

Da Kolobkovs brev ble kjent i helgen, vakte det sterke reaksjoner. Ikke minst med tanke på at WADA-komiteen Compliance Review Committee (CRC) fredag anbefalte WADA-styret å ta Russland inn i antidoping-varmen igjen.

USADA-sjefen Travis Tygart fastslo at «det stinket», den tidligere skistjernen Beckie Scott har trukket seg fra CRC, og hekkekongen Edwin Moses skrev i New York Times at hele WADAs navn og rykte står på hva de avgjør i denne saken.

WADA-toppene måtte lørdag kveld gå ut og forklare hva de hadde gjort. Der hevder de at de hele tiden har fulgt «veikartet», men at «små bevegelser fra begge sider må til» for å oppnå det som alle ønsker: Rene russiske idrettsfolk i internasjonale konkurranser. WADA-sjefene mener at det er «pragmatisme» som ligger bak å endre kravet mot Russland.

I sitt brev til sportsministeren i juni stilte WADA-toppene også klare krav til at de må få tilgang til databasen på Moskvas antidopinglaboratorium, og at en uavhengig ekspert skal få tilgang til selve laboratoriet.

Det som er mer uklart, er om dette skal skje før eller etter at Russland eventuelt skulle bli gjeninnsatt som fullverdig WADA-medlem.

Den russiske sportsministeren tolker det på sin måte:

Sportsminister Kolobkov lover altså tilgang til alle dataene ved Moskva-laboratoriet – etter at Russland har fått tilbake sin status i WADA.

Den russiske sportsministeren etterlater ingen tvil om at de mener at de nå har oppfylt alle kravene i «veikartet». Han skriver i brevet til WADA sist uke:

I pressemeldingen fra WADA i helgen kommer det frem at de krever tilgang til dataene fra Moskva-laboratoriet før Russlands antidopingbyrå kan få sin status tilbake. Men ordlyden kan tyde på at de er villig til å vente til etter WADA-styremøtet på Seychellene torsdag og deretter gi russerne en tidsfrist:

Anbefalingen fra CRC om å ta Russland inn i varmen igjen, møter sterke reaksjoner blant enkelte. Skeleton-stjernen Katie Uhlaender skriver til insidethegames.biz at WADA «belønner deres konspirasjon for å jukse» hvis de sier ja til russerne.

Den kjente tyske journalisten Hajo Seppelt kommenterer WADAs «knefall» for Russland slik på Twitter:

– WADA-lederne ønsket å håndtere Russland i «kompromissets ånd». Akkurat som om en dømt i en kriminalsak får lov til å sitte og forhandle med dommer og aktor sin fengselsdom. Velkommen til Reedie, Niggli og Co :-).

Usada-sjefen Travis Tygart sier mandag til nyhetsbyrået AFP at WADA vil ødelegge moralen til rene idrettsutøvere hvis de fjerner sanksjonene mot Russland. Han frykter at utøvere vil begynne å jukse hvis de ser at WADA vender det blinde øyet til Russlands doping. Tygart mener at det ikke er noe bevis for at Russland har innrømmet det som har skjedd.

– Dette er en vits. Og enda et slag i ansiktet på rene utøvere rundt i verden, mener sjefen i det amerikanske antidopingbyrået.