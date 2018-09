SKIPRESIDENT: Jelena Välbe er lettet over at Russland er tatt inn i varmen igjen. Hun mener det er fortjent. Her under intervju med VG i Lahti i 2017. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Välbe til VG: – Dette har vi ventet på lenge

SPORT 2018-09-20T18:15:33Z

Ski-president Jelena Välbe er blant de mange russiske idrettslederne som jubler over at Russland er tatt inn i antidoping-varmen igjen.

Publisert: 20.09.18 20:15

– Dette har vi ventet på lenge. Dette betyr mye for oss, sier hun på telefonen til VG.

– Det har blitt nedlagt et stort arbeid for å komme hit. Nå er vi igjen fullverdige medlemmer av idrettsverden. Vi er kolleger med alle andre. Det er klart at dette er hyggelig for russisk idrett, sier Välbe.

– Hva betyr det for langrennssporten?

– Det betyr mye, som for alle andre idretter.

Når vi ringer nestsjefen for Rusada (det russiske antidopingbyrået), Margarita Pakhnotskaja, er gleden å høre i stemmen:

– Vi er alle glade i dag, og nå skal vi bevise at vi fortjener dette, sier hun.

– Vi skal beskytte rene utøvere og deres rettigheter i vår arbeid, sier Rusadas nestleder til VG.

– Så du mener at dere har fortjent dette?

– Ja, jeg føler det, og nå kan vi operere fullt ut.

– Opererer dere uavhengig?

– Ja, det er et faktum. Vi er finansiert uavhengig, og vi har et uavhengig kontrollorgan, sier Pakhnotskaja, og opplyser at Rusada til nå i 2018 har gjennomført 7000 av 9000 planlagte dopingprøver.

Den kjente politikeren Dmitrij Svisjtsjov sier dette til championat.ru:

– Rusada er blitt en uavhengig organisasjon. Nå kan ingen kan ringe og gi ordrer. De har en uavhengig direktør og et budsjett som er uavhengig av staten.

Samme Svisjtsjov uttalte i sommer til VG at «etter min mening vil Russland aldri innrømme et statlig styrt dopingprogram».

En annen kjent politikeren, den tidligere skøyteløperen Svetlana Zjurova, sier ifølge gazeta.ru at det er positivt for russisk idrett.

– Men allerede er det et hysteri i vestlige media over avgjørelsen. Og Rodtsjenkov (varseleren) har igjen kommet med uttalelser - han er tydeligvis redd for noe, sier Zjurova.

Både presidenten i det russiske friidrettsforbundet, Dmitrij Sjlakhtin og toppene i den russiske paralympiske komiteen sier til russiske medier at de nå vil forsterke arbeidet med å komme inn i varmen i sine respektive idretter. Begge er utestengt inntil videre.

– Det er veldig hyggelig at ett av nøkkelpunktene på veikartet er gjennomført. Vi kommer nå til å fortsette samarbeidet med den spesielle arbeidsgruppen i IAAF. Gjeninnsettelsen av Rusada gir grunn til optimisme, sier Sjlakhtin i en pressemelding.

Sportsminister Pavel Kolobkov sier i en pressemelding at WADA satte pris på det enorme reformarbeidet som er gjort i russisk antidoping.

– Dette var en svært viktig avgjørelse, fordi det er ett av kriteriene for at Russland blir tatt opp igjen i friidrett og para-idrett.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for at alle forpliktelser fra russisk side blir oppfylt, sier sportsministeren.

WADAs krav er blant annet at Russland må gi tilgang til laboratoriet sitt i Moskva innen 31. desember 2018. Testene WADA vil re-teste må være klare senest 30. juni 2019.

Generalsekretæren i det russiske bokseforbundet, Ivan Kovaljov, nekter å kalle WADA-avgjørelsen en «seier»:

– Dette skulle ha blitt gjort for lenge siden. Alle mangler eliminert. Men selvfølgelig er det viktig for russisk idrett at Rusada igjen er inne i WADA.