GOD LØNN: Nicklas Bendtner får inn mest penger av alle spillerne i Eliteserien. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Nicklas Bendtner tjente mer enn 12 Eliteserie-lag

Kun fire klubber hadde høyere lønnsbudsjett enn det Rosenborgs Nicklas Bendtner hadde i inntekt i 2017: 19,93 millioner.

Publisert: 07.11.18 17:29

Det vakte stor ståhei da Nicklas Bendtner ble presentert som Rosenborg-spiller forrige vinter og mange lurte på hvor mye trønderne måtte ut med for å sikre danskens tjenester. Skattelistene fra 2017 ble publisert onsdag morgen og der står spissen oppført med en skattbar inntekt på nesten tjue millioner kroner.

Det er viktig å presisere at denne inntekten også kan stamme fra sponsorer eller realisering av aksjer og lignende. I tillegg var Bendtner under kontrakt med Nottingham Forest i deler av 2017, så inntekten stammer delvis også fra den mer pengesterke Championship-klubben.

Her er hele inntektstoppen i Rosenborg:

Til sammenligning har Eliteserie-spillerne i disse klubbene samlet en lavere lønnsinntekt enn Bendtners nesten 20 millioner kroner: Sarpsborg 08, Odd, Kristiansund, Vålerenga, Stabæk, FK Haugesund, Tromsø, Lillestrøm, Sandefjord, Sogndal, Aalesund og Viking.

Kun Rosenborg, Molde, Strømsgodset og Brann betaler over 20 millioner i lønn fordelt på spillertroppen (se faktaboks).

Tallene er basert på fjorårets lag i Eliteserien, og inkluderer derfor Aalesund, Sogndal og Viking, men ikke Ranheim, Start eller Bodø/Glimt.

Så mye tjente Eliteserie-klubbenes spillere totalt Rosenborg: 58,8 millioner kroner.

Gjennomsnitt (23 spillere): 2,6 millioner kroner. Molde: 26,1 millioner kroner.

Gjennomsnitt (23): 1,1 millioner kroner. Sarpsborg 08: 12,1 millioner kroner.

Gjennomsnitt (20): 0,6 millioner kroner. Strømsgodset: 20,2 millioner kroner.

Gjennomsnitt (20): 1 million kroner. Brann: 23,8 millioner kroner.

Gjennomsnitt (18): 1,3 millioner kroner. Odd: 19,5 millioner kroner.

Gjennomsnitt (23): 0,85 millioner kroner. Kristiansund: 9,6 millioner kroner.

Gjennomsnitt (25): 0,4 millioner kroner. Vålerenga: 18,2 millioner kroner.

Gjennomsnitt (21): 0,87 millioner kroner. * Muhamed Keita skattet til USA og er ikke med i oversikten. Stabæk: 6,5 millioner kroner.

Gjennomsnitt (16): 0,4 millioner kroner. FK Haugesund: 12,5 millioner kroner.

Gjennomsnitt (18): 0,7 millioner kroner. Tromsø: 12,8 millioner kroner.

Gjennomsnitt (21): 0,6 millioner kroner. Lillestrøm: 7 millioner kroner.

Gjennomsnitt (15): 0,5 millioner kroner. Sandefjord: 6,4 millioner kroner:

Gjennomsnitt (16): 0,4 millioner kroner. Sogndal: 14,6 millioner kroner.

Gjennomsnitt (25): 0,6 millioner kroner. Aalesund: 8,6 millioner kroner.

Gjennomsnitt (17): 0,5 millioner kroner. Viking: 12,8 millioner kroner.

Gjennomsnitt (19): 0,7 millioner kroner.

Bendtner bidro med totalt 19 scoringer i Eliteserien forrige sesong og ble med det toppscorer i Norge, men inneværende sesong har vært langt tøffere for dansken.

Rosenborg er også klubben som betaler sine spillere soleklart best, og spillerne tjener der mer enn dobbelt så mye som i andreplasserte Molde. I sistnevnte klubb står Bjørn Bergmann Sigurdarson oppført med soleklart mest inntekt, 4,4 millioner kroner mot Ruben Gabrielsens 1,9 millioner på nummer to. Islendingen har siden forlatt klubben til fordel for Krasnodar.

Totalt er det 17 spillere i Rosenborg som er oppført med inntekt over én million, av disse har åtte over to millioner i skattbar inntekt.