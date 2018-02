HIGH FIVE: Ida Njåtun fikk ros etter lørdagens 3000 meter. Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Njåtun roses etter 12. plass: – Det lover godt

Publisert: 10.02.18 13:36

SPORT 2018-02-10T12:36:12Z

Ida Njåtun (27) lå lenge på pallplass, men endte til slutt som nummer tolv. Selv var hun godt fornøyd med løpet, som endte med trippel nederlandsk på pallen.

Ida Njåtun fikk æren av å gå det aller første skøyteløpet i OL, og i par med det sørkoreanske hjemmehåpet Kim Bo-Reum, vant hun overlegent.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er lenge siden jeg har gått på denne tiden på lavlandet. Det lover bra før de kortere distansene, så dette var en bra start, sier Njåtun til Eurosport etter løpet.

Visste du? Her får du eksklusive OL-saker på VG+

Det er på 1500 meter hun har sin store styrke, og den ryggplagede skøyteløperen viste gode takter på lørdagens distanse, som er dobbelt så lang. Det til tross for at plasseringen ikke ble all verden.

– Kjempegodt levert

Hun ble til slutt nummer tolv, med tiden 4.06.67, etter å ha vært på pallplass til det gjensto fem par.

27-åringen tok 6. plass på samme distanse Sotsji-OL i 2014.

Lørdagens tid var nesten en tangering av hennes personlige rekord på lavlandsbane. Njåtuns pers lyder på 4.06 blank.

Det ble trippelt nederlandsk for skøytenasjonen Nederland. Carlijn Achtereekte og Ireen Wüst sikret henholdsvis 1.- og 2. plass, Antoinette de Jong sikret bronsemedalje.

Få med deg alt: VG gir deg alt om OL i vårt studio!

Njåtun var til slutt over fem sekunder bak de suverene nederlenderne på pallen.

Fakta Resultatliste 3000 meter kvinner: 1. Carlijn Achtereekte – 3.59.21

2. Ireen Wüst – 3.59.29

3. Antoinette de Jong – 4.00.02

4. Martina Sábliková – 4.00.54

5. Miho Takagi – 4.01.35

6. Ivanie Blondin – 4.04.14

7. Isabelle Weidemann – 4.04.26

8. Ayano Sato – 4.04.35

9. Claudia Pechstein – 4.04.49

10. Natalja Voronina – 4.05.85

11. Maryna Zuyeva – 4.05.96

12. Ida Njåtun – 4.06.67

13. Francesca Lollobrigida – 4.08.58

14. Luiza Zlotkowska – 4.09.69

15. Nikola Zdrahalova – 4.11.36

16. Karolina Bosiek – 4.12.44

17. Katarzyna Bachleda-Curus – 4.12.57

18. Kim Bo-Reum – 4.12.79

19. Ayaka Kikuchi – 4.13.25

20. Brianne Tutt – 4.13.70

21. Hao Jiachen – 4.15.56

22. Carlijn Schoutens – 4.15.60

23. Roxanne Dufter – 4.16.87

24. Jing Liu – 4.20.95

I første par gikk hun i mål 6.12 sekunder foran Bo-Reum, men hun stivnet på den siste runden, og det var det som skulle vise seg å bli kostbart for både tid og plassering.

– Jeg gikk bra på skøyter i fem runder, men fikk det veldig tøft de to siste rundene, sier Njåtun.

Men hun høstet likevel ros fra landslagssjefen etter løpet.

– Det var et kjempegodt løp, et løp hun kan være veldig fornøyd med, sier landslagssjef Sondre Skarli.

Få OL-nyheter rett i innboksen din på Messenger!

Mandag klokken 13.30 norsk tid er det duket for 1500 meter, og Eurosport-ekspert Mikael Flygind Larsen har stor tro på den norske skøyteløperen.

– Det var godt levert. Hun var overkant offensiv i starten, men det synes jeg er en bra ting. Du må tørre å satse i et OL, sier han.

– Hun viser stigende form, og det lover godt før 1500 meteren, legger han til.

Det er Njåtun selv enig i.

– At jeg holdt såpass bra nå, lover uansett bra.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid

PS 2! Norges eneste gull i løpet av 71 olympiske skøyteløp for kvinner kom på 3000 meter, da Bjørg Eva Jensen vant i Lake Placid i 1980. Lisbeth Korsmo tok bronse i 1976.