VIL NÅ UT: Tine Austvoll Jensen tok over som administrerende direktør i Discovery Networks Norway for ett år siden. Hun tror OL-samarbeidet med VG gjør ut at de når ut til enda flere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

VG inngår OL-samarbeid med Discovery

Publisert: 24.01.18 10:20

VG har inngått et redaksjonelt OL-samarbeid med Discovery. Dermed sender VG egne TV-journalister til Pyeongchang.

Når OL starter for alvor 9. februar på Discoverys flater, har VG for første gang akkrediteringer for å gjøre TV-intervjuer fra lekene. Fire TV-journalister fra VG Sporten reiser dermed til Sør-Korea, tillegg til et team på ni skrivende reportere.

– Gjennom dette samarbeidet vil VG få tilgang til TV-området vi disponerer i Pyeongchang, mens vi får tilgang på alt innholdet VG produserer i tilknytning til OL, uttaler administrerende direktør i Discovery Networks Norway, Tine Austvoll Jensen, i en pressemelding onsdag morgen.

VG og Discovery samarbeider fra før redaksjonelt om Eliteserien.

– Det betyr at VG-mikrofonen vil være blant de første utøverne møter etter målgang. OL er det desidert viktigste for oss i år, og nå har vi muligheten til å lage bedre journalistikk enn under tidligere mesterskap, sier sportssjef i VG, Øyvind Brenne.

– Vi ser dette som en naturlig fortsettelse av det gode Eliteserie-partnerskapet, som gagner begge mediehusene. Vår ambisjon er at OL-dekningen skal bli den beste i VGs historie – og at trykket på våre flater gjør folk til storforbrukere av det svært attraktive innholdet på Discoverys plattformer.

Lillebror Northug blir TV-ekspert: Disse skal guide deg gjennom OL-feberen

Alle øvelser og levende bilder fra de sportslige hendelsene i Sør-Korea vil sendes eksklusivt på TV Norge, Eurosport Norge og Eurosport Player , mens VG som vanlig vil sende direkte fra TV-studio med analyser og humor under alle de store, norske øyeblikkene som et supplement.

Med seg i studio får programlederne Jamel Rake og Silje Ensrud flere eksperter som skal hjelpe seerne med å forstå hva som skjer.

Se hele OL-programmet her: Full tidsplan over OL-øvelsene

Under langrennsøvelsene tar Thomas Alsgaard (46) og Tuva Toftdahl Staver (27) plass i ekspertstolene.

– Vi sender direkte når de store øyeblikkene skjer, og følger dem sammen med TV-seerne, forteller avdelingsleder for programavdelingen på VGTV Sport, Joakim Skogvold.

Lar kjendisene teste OL-øvelsene

I tillegg har skal VGTVs Jon Martin Henriksen og komiker Espen Lervaag hver dag i et eget program gi et skråblikk på dagens OL-hendelser.

Samtidig har Henriksen sammen med en rekke kjendiser testet OL-øvelsene i «VG-lekene», som blir sendt på VGTVs plattformer gjennom mesterskapet.

– Med tilgang til å formidle reaksjoner på TV for første gang, gleder vi oss nok minst like mye som Johannes Høsflot Klæbo til mesterskapet. Mens han fort innfrir alle ambisjoner med tre-fire gull, er vårt mål at du hvert sekund under OL skal finne siste nytt hos oss og også mye moro, sier Øyvind Brenne.

OL begynner 9. februar.

Fakta Dette er Discoverys planer for OL

TVNorge blir hovedkanalen under OL. Her sendes de fleste prestisjetunge norske øvelsene direkte. Resten av OL-konkurransene kan sees på Eurosport Norge og Eurosport 1.

I tillegg kan hele OL strømmes gjennom Eurosport Player. Tjenesten blir tilgjengeliggjort gratis for alle nye kunder under OL (prøveperiode på 30 dager).

Hver kveld fra kl. 20.00 blir det OL-kveld på TVNorge med Jon Almaas og Anne Rimmen som programledere.

TVNorges underholdningsprofiler, som Espen Eckbo, Lene Kongsvik Johansen og Calle Hellevang-Larsen, vil bidra til kveldsshowet. Kilde: Pressemelding fra Discovery