FRISTER: Volleyballpresident Eirik Sørdahl og styremedlem Yngvild Schei har byttet ut kaker og brus med sunnere alternativer. Her viser de fram hva de har å by på i helgen i Ekeberghallen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Ut med fy-mat – inn med fisk og frukt. Da jubler Helsedirektoratet.

Publisert: 13.01.18 15:07

SPORT 2018-01-13T14:07:05Z

EKEBERGHALLEN (VG) Hvis du skal se helgens NM-finaler i volleyball, kan du ikke kjøpe deg hverken sjokolade eller brus mellom settene. Derimot står frukt, fisk og «idrettsmat» på menyen.

Helsedirektoratet jubler når de hører at Norges Volleyballforbund har tatt tak. Heretter skal «fy-mat» ikke være mulig å kjøpe på deres arrangementer.

– Vi synes det er veldig bra at de går til dette skrittet, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Fortrenger

– Hvor alvorlig er problemet med usunn mat på idrettsarrangementer?

– Vi har ikke tall for det, men barn som for eksempel er med på en cup og er i idrettshallen hele dagen, trenger viktige næringsstoffer for å utvikle seg. Det som du får kjøpt på de fleste idrettsarrangementer, er mat som fortrenger plassen til frukt og grønnsaker og grove brødskiver.

– Unger som er på en turnering hele dagen, trenger å holde energinivået oppe. Godterier og kaker gir store svingninger i blodsukkeret.



Volleyballpresident Eirik Sørdahl forteller at de under helgens NM-finaler ruller ut sin nye ernæringsfilosofi.

– «Jappetiden» er over. Det er gjort klare valg der sjokolade, kaker og brus er ut, mens fisk, frukt og sunn idrettsmat er inne i varmen. Du vil ikke finne hverken Japp eller Coca-Cola på våre arrangementer, forteller Sørdahl.



– Vi arbeider bevisst for at utøverne skal forstå sammenhengen mellom riktig ernæring og gode prestasjoner. Og vi satser på at dette skal kunne læres fra ung alder av ...

Grove vafler

Og kostholdstenkningen gjelder altså ikke bare de aktive, men også publikum, som det kan bli flere tusen av i Ekeberghallen i helgen.



– Du vil få kjøpt vafler, men da er det grove vaffelkaker. Og i stedet for pølser, kan du få kjøpt varm fisk, forteller volleyballpresidenten.

Han har selv erfaring som trener i 39 år og vet at svingninger i blodsukkeret også påvirker prestasjonene.

Linda Granlund i Helsedirektoratet frykter «lørdag hele uken» for mange idrettsbarn- og ungdommer.



– I stedet for brus og kaker som belønning, kan det like gjerne være oppkuttet frukt, sier hun.

Halvert inntak

Divisjonsdirektør viser til statistikk som viser at inntaket av frukt og grønnsaker hos gutter halveres i løpet av de tre årene de går på ungdomsskolen.

– Hvis dette fortrenges av sukkerholdig mat, så er det ikke bra.

Cupfinalene for seniorer går lørdag: Oslo Volley møter Førde i kvinneklassen, mens Viking fra Bergen spiller mot BK Tromsø i herreklassen.