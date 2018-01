MANNSTUNGT: Menn vant 10 av 12 priser på Idrettsgallaen. Her hylles Drillo som vinner av årets hederspris. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Manne-knockout i rampelyset

Publisert: 08.01.18 14:48

Pris for pris er det knapt mulig å kritisere juryen for noe som helst. Er det likevel grunn til å snakke litt om at menn vant alt de hadde mulighet til å vinne på Idrettsgallaen?

Årets happening på Hamar går på mange måter over i historien som en av de mest vellykkede gjennom tidene. Høydepunktene stod rett og slett i kø, og det er bare å gi seg over i hyllesten av alle de verdige vinnerne:

Hør bare her:

Johannes Høsflot Klæbo har jo hatt et ellevilt gjennombrudd, etter gallaen også som showmann på scenen.

Karsten Warholms prestasjon fortjener hvert rosende adjektiv det er mulig å grave frem, og her i VG er vi jo helt enige i at han trumfet alt og alle i 2017.

Leif Olav Alnes er en regelrett mirakeltrener, som toppet takketalen med en berettiget pekefinger til den avslørte ukulturen i idrettsforbundet. Klart han fortjente pris.

Bjarte Myrhol som “årets forbilde”. Ja! Ja! Ja!

Sølvbragden til Christians Berges mannskap verdt en pris? Naturligvis.

Hedersprisen til Drillo? Selvsagt. Og han burde jo fått den for lengst.

Strengt tatt er det ikke en eneste vinner her som ikke så til de grader fortjente utmerkelsen, og det samme gjorde garantert “Årets ildsjel”, som ble Terje Våg fra Snåsa.

Men i tillegg til at de fortjente en utmerkelse, har alle disse prisvinnerne én ting felles: De er menn. Dessuten ble Gullballen delt ut på Idrettsgallaen, der Joshua King ble valgt, blant annet på bekostning av Ada Hegerberg.

De to eneste kvinnene som nådde opp ved denne korsveien, var Marit Bjørgen og Birgit Skarstein, men det var da i rent kjønnsspesifikke klasser.

Det betyr at en mann ble valgt fremfor en kvinne hver gang det var mulig ved denne korsveien.

Er det noe å mase med?

Kanskje ikke i så veldig stor grad denne gangen, da det for eksempel ville blitt veldig rart å kvotere bort noen av Karsten Warholms priser, for eksempel. Og i et år der historikken gjør at det blir litt motsatt fortegn på sølvmedaljene til håndballjentene og håndballgutta, er det en logikk i hvor “Årets lag” havnet denne gangen, mens nye triumfer for Nora Mørk & co fort gir heder ved neste korsvei.

Likevel er totalbildet etter Idrettsgallaen 2017 et lite tankekors om hvor mye mer fokus det er på mannlige enn på kvinnelige toppidrettsutøvere, noe som har en mangefasettert årsakssammenheng.

Men da er det i alle fall hyggelig at én kvinne har fått nærmest like mye positiv oppmerksomhet som det prisvinnerne gjorde etter innsatsen på gallaen - hun som ledet hele greia.

For multitalentet Helene Olafsen viste at hun ikke bare behersker toppidrett og dansing, hun er et programledertalent av de helt, helt sjeldne.

La oss håpe at hun leder programmet neste år også - og da med en litt høyere kvinneandel blant vinnerne.

For prisfordelingen 10-2 er og blir jo småskjevt.

