Kleveland (18) tok X Games-gull tross elendig oppladning: - Sjukt digg

Jonas Wikborg

Henrik Ljosland Waale

Publisert: 27.01.18 22:16

SPORT 2018-01-27T21:16:17Z

ASPEN/OSLO (VG) Etter en elendig oppladning smalt Marcus Kleveland (18) til med akkurat den kjøringen han ønsket. Det holdt til X Games-gull dagen etter at han vant sølv.

Fredag tok han X Games-sølv med store smerter , og lørdag var de ennå ikke borte. Men det var ikke den eneste grunnen til at hans oppladning til slopestyle-konkurransen i Aspen var langt fra optimal.

– Jeg har vondt i rumpa etter trynet i går, og så ble vi vekket for doptester klokken halv seks. Så fikk jeg ikke sove etter det, så jeg er litt sliten, sier snowboard-esset til NRK.

– Hvis du toucher (rumpa) litt, så gjør det jævlig vondt, fortsatte en betenkt 18-åring overfor statskanalen.

– Drithappy

Det var etter å ha misset i sitt første av tre run, men på andre forsøk stemte det mye bedre for den lille kjempen fra Dombås. Han leverte god railkjøring og fulgte opp med switch backside 1080, cab 1260 og backside 1440 på de tre siste hoppene.

Det holdt til hele 93,66 poeng.

– Det her er så å si perfekt gjennomført, mente ekspertkommentator Tom Hovde på NRK.

Poengsummen holdt til ledelse, og til slutt også til gull. Det er den unge nordmannens andre X Games-medalje på like mange dager.

– Nå føles det sjukt digg. Det er godt å være ferdig også, for denne rumpa gjør vondt nå. Det her betyr alt, og i hvert fall med tanke på året som er nå, med OL og alt, sier Kleveland, som også får med seg 25.000 dollar - eller i underkant av 200.000 kroner.

– Hvordan vil du oppsummere X Games?

– Vondt, og morsomt og mye kjøring og bra stemning, svarer han på VGs spørsmål.

Roses

Han står totalt med fire medaljer i den prestisjetunge konkurransen, der to av dem er av det gjeveste slaget. Også i fjor vant han slopestyle-konkurransen i Aspen. Nå venter OL i Sør-Korea.

– Jeg tror det blir fett. Jeg har aldri vært i OL før, så det blir artig å se hvordan det blir, sier han til VG.

Silje Norendal, som selv endte på 4. plass i Big Air-finalen tidligere lørdag, var full av lovord om 18 år gamle Kleveland.

– Han er bare så god at selv om han har en dårlig dag, så klarer han å prestere på topp fordi han er ekstremt god, rett og slett.

– Det er kult at flere ser på oss som gullkandidater og medaljekandidater inn mot OL, og det er kult at Marcus står for det når det ikke har gått helt vår andres vei, sier hun til NRK.

Darcy Sharpe og Mark McMorris kom på henholdsvis andre- og tredjeplass.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.