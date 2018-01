ENIG MED MØRK: Heidi Løke (t.v.) gir tidligere klubbvenninne i Györ, Nora Mørk, sin fulle støtte. Her er de to på landslagsoppdrag under Rio-OL i 2016. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Opprørte landslagsspillere med støttebrev til Nora Mørk

Publisert: 17.01.18

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal, Kari Aalvik Grimsbø og Heidi Løke er opprørt over håndballforbundets håndtering av varslingen fra Nora Mørk (26), og mener ledelsen bør beklage dette.

De tre landslagsprofilene har – sammen med tre andre landslagsspillere – skriftlig uttrykt sin misnøye med handlemåten til ledelsen i Norges Håndballforbund.

– Dette får også meg til å tenke over hvorvidt man kan jobbe under en slik ledelse. Andre vil nok tenke det samme, sier strekspiller Løke.

VG fortalte tirsdag at Nora Mørk vurderer å slutte på det norske håndballandslaget. Årsaken er håndballforbundets håndtering av et varsel hun ga i fjor høst. Det handlet om hvordan de private, stjålne bildene av henne skal ha blitt spredt på herrelandslaget.

Mørk mener forbundet ble varslet allerede 30. oktober, og at de har forsøkt å dysse ned opplysningene hun ga dem, i stedet for å ta tak i saken. Håndballpresident Kåre Geir Lio avviser på sin side dette .

«Det ble gjennomført samtaler med herrelandslagets ledelse så fort det lot seg gjøre. Det ble også gjennomført et møte med herrelandslaget ved første anledning 27. desember. Dette ble gjort idet laget startet sine forberedelser til EM i Kroatia i 2018. I dette møtet tok spillerne avstand fra det som har skjedd og uttrykte sin støtte til Nora» skriver han blant annet til VG.

Heidi Løke – med 185 landskamper for Norge – er én av seks landslagsspillere som skrev et brev til Norges Håndballforbund for halvannen uke siden.

– Vi ga uttrykk for at det er veldig synd at Nora vurderer å trekke seg fra landslaget. Vi skrev også at forbundet bør komme med en beklagelse, og at de tar tak i saken og ser alvoret i den, sier Løke.

Forbundet har brukt ordet «beklager» i et privat brev til Nora Mørk. Dette ble først offentlig kjent etter at VG omtalte saken tirsdag.

– Det er viktig at jentene står sammen om dette, slik at det ikke skjer igjen, tilføyer hun.

En annen som har signert brevet til håndballforbundet er landslagskaptein og Nora Mørks lagvenninne i Györ, Stine Bredal Oftedal. Hun sier at hun opplever dette som en vanskelig situasjon.

– Hele hendelsen Nora har vært oppe igjennom vinteren er trist. Når hun da ikke føler at hun fikk god nok støtte tidlig nok, så er det avgjørende at forbundet ser nøye på dette. Skjer noe lignende igjen, så må rutinene også være bedre. Det har vi også sagt ifra om, sier Oftedal til VG.

Heidi Løke forteller at hun ikke er imponert over forbundets forklaring i denne saken:

– Den er for dårlig. De har ikke tatt skikkelig tak i problemet, og saken er dårlig håndtert av ledelsen i Norges Håndballforbund. De må bare innse dette og si «beklager, Nora, men vi gjorde en feil. Vi skulle tatt tak i dette tidligere». Dette handler om livet til Nora Mørk, sier Løke til VG.

Mørk har gått gjennom noen knalltøffe måneder etter at mobilen hennes ble hacket i fjor høst. I dagens intervju med VG snakker hun om det hun opplever som skam. I julen orket hun ikke å trene på Olympiatoppen: Den vonde følelsen av å ikke vite hvem som har vært i besittelse av bildene gjorde det umulig.

– Jeg tror ikke det går an å sette seg inn i en sånn situasjon før man er i den selv. Nora er sterk og jeg håper hun kommer seg gjennom dette også, det har virkelig vært sårt for henne, sier Stine Bredal Oftedal.

– Når hun føler at hun ikke har fått tilstrekkelig med støtte i den tøffe situasjonen, er det avgjørende at forbundet ser nøye på dette. Skjer noe liknende igjen, så må rutinene også være på plass. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å stå i denne situasjonen. Men Nora er sterk og jeg håper hun kommer godt ut av dette, sier Grimsbø.

Heidi Løke mener også herrelandslaget i håndball, som for tiden spiller EM i Kroatia, bør si unnskyld.

– Som Nora selv sier: Dette er kollegaene våre. Nå har noen av dem gjort en feil. Da bør man legge seg flate og beklage det. Det trenger Nora for å komme videre. Men det er veldig spesielt at så få menn virker å forstå alvoret i denne saken. Det er stort sett bare kvinner om har støttet Nora. Men jeg tror mange kan relatere seg til saken om de tenker «hva om dette hadde vært min søster eller datter», sier Storhamar-spilleren med en fortid i Györ, der Mørk spiller i dag.

I et brev til Nora Mørk i går, mandag, skriver håndballpresident Kåre Geir Lio at saken har vist behov for enkelte forbedringer i rutiner og systemer.

«Disse ord er vår beklagelse til deg, og vi ønsker å gjøre dette skriftlig og direkte til deg, Nora» heter det i brevet, som kan leses i sin helhet her.

Heidi Løke roser Mørk for at hun tar opp kampen mot spredning av stjålne, private bilder.

– Det er kjempetøft gjort. Hun føler seg tråkket på av ledelsen og kollegene sine, og vil ikke at dette skal skje igjen. I en tid med utbredt bruk av sosiale medier er det viktig at folk tenker over hva de deler. Det er fort gjort å videresende et bilde uten å tenke på konsekvensene. Men det får store konsekvenser for dem det gjelder, sier 35-åringen.

