AL JANOUB: Fotballstadionet skal under fotball-VM kunne huse 40 000 tilskuere.

Qatar vil arrangere miljøvennlig VM: − Klassisk grønnvasking

DOHA (VG) Om ni måneder skal fotball-VM arrangeres i Qatar. Selv skryter de av at dette blir verdens første karbonnøytrale fotball-VM. Grønnvasking kaller kritikerne det.

Av Kyrre Lien

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En golfbil frakter oss inn på det gigantiske Al Janoub-stadionet i Doha.

Om ni måneder skal verdens fremste fotballspillere samles på denne gressmatten, i en av åtte fotballstadioner som Qatar har bygget i anledning fotball-VM.

Nå lyses matten opp av et gigantisk lysanlegg for å gi fotosyntesen en kickstart.

Migrantarbeiderne pusser og vasker setene, og den spanske stadionsjefen viser stolt frem airconditiondysene som er spredt rundt om på stadion.

De skal gi spillere og tilskuere en behagelig temperatur i det som er et av verdens varmeste land.

Alt dette krever enorme mengder energi, og det er her Qatar ønsker å vise at de er verdensledende.

Men de møter kritikk.

MIGRANTER: 95 prosent av arbeiderne i Qatar er migrantarbeidere, ifølge Human Rights Watch. Her er arbeidere utenfor Al Janoub-stadionet.

– Et giga-arrangement som fotball-VM kan aldri bli «klimanøytralt», skriver Greenpeace Norge-leder Frode Pleym til VG.

Qatar og FIFA har allerede høstet mye kritikk for at dette kun er et PR-stønt og grønnvasking, altså hvor noe blir fremstilt som miljøvennlig når det i realiteten ikke er det.

Qatar hevder selv at arrangementet vil bli karbonnøytralt blant annet ved hjelp av drivstoffeffektive fossil- og elbusser, solcellepark, kjøp av klimakvoter og at stadionene ligger nærme hverandre. Da slipper tilskuere nemlig å bruke flytransport mellom fotballkampene.

Deres mål om karbonnøytralitet betyr enkelt forklart at de planlegger å kompensere for alle klimagassutslippene de slipper ut, at regnskapet deres går i null.

– Elbusser og andre tiltak blir et piss i havet sammenlignet med karbonavtrykket ved å bygge enorme stadioner, andre bygninger og veier. Store idrettsarrangementer burde gjennomføres hvor det finnes eksisterende infrastruktur og hvor gjenbrukspotensialet utnyttes i ettertid, skriver Greenpeace-lederen.

PS: Torsdag 31. mars er FIFA samlet til kongress i Qatar. Til stede er blant annet Norges nyvalgte fotballpresident Lise Klaveness.

GUIDE: Inne på Al Janoub-stadionet i Doha viser stadionsjef Williams Morales Campo VG rundt.

Klimakvoter

Den spanske stadionsjefen Williams Morales Campo som viser VG rundt, får ikke lov til å uttale seg om stadion han har bidratt til å bygge.

All kommunikasjon om fotball-VM skal foregå via kommunikasjonsavdelingen til Supreme Committee i Qatar, de som arrangerer FIFA fotball-VM i november 2022.

Landet ligger på 128. plass av i alt 180 land på pressefrihetsindeksen.

Alle stedene som VG ønsket å fotografere i Qatar, krevde tillatelse fra myndighetene. Flere av forespørslene ble avslått.

– Vi jobber med alle sektorer som er delaktige i leveransen av denne turneringen for å sikre bærekraftighet i hele landet, skriver Bodour Al Meer.

Siden 2020 har hun vært bærekraftsdirektør hos Supreme Committee i Qatar.

– Karbonnøytralitet vil oppnås ved å øke bevisstheten, utarbeide en detaljert oversikt, redusere utslipp der det er mulig og, til slutt, klimakvoter gjennom partnerskap med både offentlig og privat sektor, skriver hun.

SKYSKRAPERE: Det er snaue ti måneder til fotball-VM skal arrangeres i Qatar. Nå pågår det en storstilt oppbygging over hele hovedstaden Doha, hvor migrantarbeidere fra hele verden bidrar.

Verdens høyeste klimaavtrykk

– I likhet med de andre olje- og gassproduserende golflandene, har Qatar et av verdens største klimaavtrykk per innbygger samtidig som de planlegger økt produksjon av fossile energikilder i mange tiår fremover, skriver forsker Mathilde Becker Aarseth i en e-post til VG.

Hun er Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo, og jobber med klima i regionen.

Qatar er en av verdens største produsenter av gass, og har også store forekomster av olje. Før de fant den fossile energien som gjorde dem søkkrike, var Qatar bare ørken.

Nå er det skyskrapere og raske biler på hvert et gatehjørne i hovedstaden Doha.

– Qatar har fortsatt ikke tydelig tallfestet klimakuttene sine i sine oppdaterte klimamål, og er på flere punkter enda vagere enn sine golf-naboland. I internasjonale klimaforhandlinger fremstiller landet seg som et lavutslipps-utviklingsland, noe som er langt fra virkeligheten. Da kan man spørre seg hvor dypt klimaengasjementet stikker, skriver forskeren.

KLIMAAVTRYKK: Qatar har verdens høyeste karbonavtrykk per innbygger, ifølge Verdensbanken.

Grønnvasking?

Vi spurte Greenpeace, forskeren og arrangøren om de mener dette går under begrepet grønnvasking.

– Det hadde kanskje vært mer overbevisende om Qatar bygget ut mer fornybar energi for å drive de nye stadionene. Men grønnvasking driver vi alle med. Norge er også blant verdens største gasseksportører, og vi liker å se på oss selv som en global klimaleder, skriver forsker Mathilde Becker Aarseth.

Arrangøren i Qatar blir også spurt om dette, men svarer ikke konkret på spørsmålet fra VG.

– Vårt fokus på bærekraft stopper ikke når verdensmesterskapets søkelys er borte fra Qatar. Kunnskapen vi har tilegnet oss det siste tiåret frem til denne turneringen og lærdommen vår når turneringen avsluttes, vil bli konsolidert og delt, slik at andre i landet, regionen og rundt om i verden kan lære av det, skriver Bodour Al Meer.

BOBLEBAD: I garderoben på Al Janoub-stadionet kan spillere slappe av i et boblebad, viser stadionsjefen frem.

Men Greenpeace er klar på at dette faktisk er grønnvasking.

– Dette er klassisk grønnvasking og sportsvasking. Regimet i Qatar bryr seg nok dessverre like lite om klima som de gjør om menneskerettigheter. Se bare på hvor lite endringsvillige Qatar er i praksis når det gjelder å forbedre arbeidsvilkårene for fremmedarbeidere. Her er det uendelig mye snakk, og fryktelig lite handling, skriver Greenpeace-lederen Frode Pleym til VG.

Qatar er blitt sterkt kritisert for dårlige arbeidsvilkår for dem som bygger opp landet før VM.

I januar presenterte VG et stort dokument hvor vi fulgte kisten til firebarnsfaren og migrantarbeideren Boghendra fra Doha til landsbyen hans i Nepal.

– Mens Norge soler seg i glansen av vår elbilrevolusjon internasjonalt, forsøker Qatar å gjøre det samme med solceller. Men om du går oljeproduserende land som Norge og Qatar etter i sømmene, er de klimahyklere. I Qatars tilfelle menneskeretts- og klimahyklere, skriver Pleym.

VGs karbonavtrykk: Det å fly VGs reporter Beirut-Doha-Beirut ga et karbonutslipp på 500 kilo CO₂. Det tilsvarer å kjøre 3000 km med en vanlig fossilbil.