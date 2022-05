USIKKER: Erik Botheim sin klubbfremtid er uviss. I mellomtiden trener han med Stabæk.

Botheim ber om tålmodighet etter Russland-exiten

Erik Botheim (22) trener med Stabæk etter at kontrakten med russiske Krasnodar ble suspendert.

Av Magnus Helle

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mellom smilene og latteren er Botheim tent i spilløkten på treningen.

– Det må jo være frispark! roper han til trener Eirik Kjønø, som operer som dommer under onsdagens økt.

Bortsett fra å le når han blir spurt om kvaliteten på dømmingen, så var Oslo-gutten ordknapp om sin egen fremtid.

– Dere må være tålmodige, sier han til de fremmøtte journalistene.

I desember ble Botheim tidenes dyreste salg fra Eliteserien da han forlot Bodø/Glimt til fordel for Krasnodar. Avtalen skal ha en totalpakke på rundt 100 millioner kroner.

Situasjonen hans i Russland fikk en helomvending etter at landet invaderte Ukraina. Kontrakten er suspendert, men han er fortsatt under kontrakt med Krasnodar. Forrige offisielle kamp han spilte var for U21-landslaget mot Østerrike i slutten av mars. Forrige klubbkamp var for Glimt i desember.

FORNØYD: Hovedtrener Eirik Kjønø er imponert over det Erik Botheim har vist på Stabæk-trening.

– Et halvår går fint, så lenge han holder seg i form. Det er spillere som er skadet i et halvår, og det er han ikke. Jeg bare passer på at jeg pusher ham på trening, så han ikke blir sløv og komfortabel. Det har han ikke blitt foreløpig, og da går det greit, sier Kjønø til VG.

Fantastisk påvirkning

Botheim har trent med Obosliga-klubben i noen uker, og han får svært gode skussmål fra laget.

– Han kommer inn her og hever kvaliteten på trening. Gir midtstopperne våre bedre matching, men han er også en av de gode lederne som sier de rette tingene. Han er veldig nøye på å prate med de andre spissene og gir dem tips, så det har vært veldig bra for oss, forteller Kjønø.

HEVER KVALITETEN: Erik Botheim er med på å presse Simen Wangberg og Stabæk på treningene.

– Han har en fantastisk påvirkning på treningene. Han har noen ferdigheter der du ser at det ikke var tilfeldig at han var toppscorer for Bodø/Glimt, sier Stabæk-kaptein Simen Wangberg.

– Har han kommet med noen hint om hva hans neste klubb blir?

– Nei, men jeg prøver å spørre ham litt. Jeg håper han går til en Serie A-klubb, så får vi se hva han velger til slutt. Jeg prøver å lure inn at han kan ta seg et halvår her også, men har vel andre planer enn som så, sier midtstopperen med et smil.

Har vært kaotisk

Selv om han har vist et godt humør på trening, så påpeker Fredrik Krogstad at det har vært en kaotisk periode for Botheim etter at han ble suspendert.

– Det er vel litt surt at det ble som det ble. Det er vanskelig å forholde seg til. Det tror jeg han også synes selv, så derfor har han ikke sagt så mye. Det er vel litt kaotisk har jeg skjønt, sier Krogstad til VG.

GODT HUMØR: Til tross for en vanskelig tid så har Erik Botheim vært en gledesspreder på Stabæk-trening.

Den tidligere Lillestrøm-spilleren forteller at han ikke kjente så godt til Botheim fra før, men at spissen har gitt et veldig godt inntrykk i perioden han har vært der.

– Han gir av seg selv og som type er han knallfin å ha her, sier Krogstad.