Djokovic slo tilbake mot Ruud: Vant i strake sett

Fra gruppespillet kommer de to beste fra hver gruppe videre til de to semifinalene, hvor gruppevinnerne møter gruppetoerne. Fra gruppespillet gir hver seier 200 ATP-poeng, mens det er 400 poeng for seier i semifinalen og 500 poeng for finaleseier.

Skulle en spiller gå ubeseiret gjennom turneringen, vil han få 1500 ATP-poeng.

Det vil også gi god uttelling i form av premiepenger. Bare for å delta får spillerne 173.000 amerikanske dollar, rett i underkant av 1,5 millioner norske kroner. Spillerne vil få samme sum for hver seier i gruppespillet, 530.000 amerikanske dollar (4,59 millioner norske kroner) for seier i semifinalen og 1,094 millioner amerikanske dollar for finaleseier (9,48 millioner norske kroner).

Skulle en spiller gå ubeseiret gjennom turneringen, vil han totalt få 2,32 millioner amerikanske dollar - like i overkant av 20 millioner norske kroner.