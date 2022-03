GLISER: Viktor Hovland er kjent for sitt gode humør. Kanskje ikke så rart når karrierepilen bare peker oppover.

Hovland øyner historisk bragd: − Aldri trodd det kunne skje

Denne helgen kan Viktor Hovland (24) fra Norge klatre til topps på verdensrankingen i golf. 24-åringen kan knapt tro det selv.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Viktor Hovland har vunnet tre av de åtte siste turneringene han har spilt. I fem av dem har han endt blant topp fem.

Det skyhøye toppnivået og den unike stabiliteten har sendt nordmannen til 3. plass på verdensrankingen. Etter helgens The Players Championship i Florida kan nordmannen toppe listen over verdens beste golfspillere.

Turneringen starter torsdag og Hovland slår ut like før 14.00.

– For å være helt ærlig, så er ikke det noe jeg har drømt om i oppveksten. Jeg har bare prøvd å vinne turneringer, det er det som er fokuset. Vinner du nok, blir du kanskje nummer én til slutt. Det er utrolig kult å ha den muligheten, for det er aldri noe jeg hadde trodd skulle skje. Nå er jeg nære og det har vært et kult eventyr så langt, sier Hovland til VG.

Og «eventyr» er kanskje et dekkende ord, selv om Hovlands prestasjoner i høyeste grad er reelle. Han har ikke vært proff i tre fulle år ennå, og sliter med å sette egen prestasjon i perspektiv.

– Det er sykt. Jeg har vokst opp i Norge, liksom. Da er du ganske langt unna å være verdensener i golf. Stå på Fornebu (innendørs) og klaske baller fem måneder i året. Du blir bedre, men det er kanskje ikke den beste måten å komme dit du vil, sammenlignet med hva andre juniorspillere og golfspillere andre steder i verden gjør, reflekterer 24-åringen fra Ekeberg i Oslo.

Hovland har vunnet seks turneringer som proffspiller så langt og har vist en stigende kurve år for år. Nå er bare Jon Rahm og Collin Morikawa foran ham på verdensrankingen.

Hovland vil bli tidenes første nordmann som topper rankingen i golf om han skulle klare det. Suzann Pettersen var på det beste rangert som nummer to på kvinnesiden. Svenske Annika Sörenstam var verdensener i 60 uker.

Info Verdensenere i golf Disse 24 har vært mannlig verdensener i golf siden den første offisielle rankingen, 6. april 1986 (rangert etter antall uker på topp): 1. Tiger Woods, USA (683) 2. Greg Norman, Australia (331) 3. Dustin Johnson, USA (135) 4. Rory McIlroy, Nord-Irland (106)* 5. Nick Faldo, England (97) 6. Seve Ballesteros, Spania (61) 7. Luke Donald, England (56) 8. Jason Day, Australia (51) 9. Ian Woosnam, Wales (50) 10. Brooks Koepka, USA (47) 11. Nick Price, Zimbabwe (44) 12. Jon Rahm, Spania (41) 13. Vijay Singh, Fijiøyene (32) 14. Jordan Spieth, USA (26) 15. Lee Westwood, England (22) 16. Fred Couples, USA (16) 17. David Duval, USA (15) 18. Justin Rose, England (13) 19. Adam Scott, Australia (11) 20. Ernie Els, Sør-Afrika (9) 21. Martin Kaymer, Tyskland (8) 22. Justin Thomas, USA (5) 23. Bernard Langer, Vest-Tyskland (3) 24. Tom Lehman, USA (1) * Var verdensener i 12 uker da det var spillestopp på grunn av corona. Disse ukene er ikke inkludert blant McIlroys 106. Kilde: Wikipedia Vis mer

Golferne får beholde rankingpoeng gjennom to år. Med Hovlands enorme form de siste ukene tatt i betraktning, mener golfekspert Per Haugsrud at Hovland allerede bør regnes som verdens beste.

– Om du spør alle golferne hvem som er best, tror jeg ni av ti sier Viktor Hovland. Han er så god, mener Eurosport-kommentatoren.

Denne helgen konkurreres det på Ponte Vedra Beach i Florida. Vinneren av Players Championship stikker av med 32 millioner kroner. Haugsrud tror Hovland har gode seiersmuligheter.

– Banen passer ham som hånd i hanske. Jeg legger hodet på blokken og sier at han blir verdens beste, og står for det, sier han.

Les også Hovland usikker på Netflix-serie: – Spørs om den vil ha samme effekten Viktor Hovland (24) håper han kan få en liten rolle i Netflix-serien om PGA-touren, men er tvilsom til om det blir en…

I golf er det ikke uvanlig at spillerne har lange karrierer og hevder seg selv om man begynner å dra på årene. Likevel er tendensen i dagens golfverden klar: Blant topp ti på verdensrankingen er bare Rory McIlroy (32) og Dustin Johnson (37) over 30 år.

– Før i tiden var det mer fokus på erfaring, det var veldig viktig. Det er det fortsatt, men med teknologi har du tilgang til å lære ting fortere. Når du er ung lærer du fortere og er i bedre form. Når du blir eldre, er det vanskelig å opprettholde det samme nivået over lang tid. Jeg tror det er veien videre, for å si det sånn, sier Hovland.

PS! Første dag av The Players Championship er torsdag. Turneringen sendes på Eurosport og Discovery+.