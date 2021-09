SENSASJON: Aryan Tari slo VM-finalisten Jan Nepomnjasjtsjij onsdag.

Norsk 22-åring sjokkerte Carlsens VM-rival

Norske Aryan Tari (22) ga Magnus Carlsens VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij en skikkelig tankevekker i Norway Chess onsdag.

Russeren tapte for Lier-karen, som er bare er rangert som nummer 109 i verden på september-listen til det internasjonale sjakkforbundet. Han er den desidert lavest rangerte av deltakerne i Norway Chess.

Samtidig tok Magnus Carlsen en ekstremt viktig seier mot mannen som har ledet Norway Chess til nå, ungareren Richard Rapport.

Etter tre strake tap slo den tidligere juniorverdensmesteren Aryan Tari til mot Nepomnjasjtsjij, som skal møte Carlsen i VM-match i november/desember.

– Jeg er i himmelen akkurat nå. Det er noe av det beste som har skjedd på lenge, sier Tari på TV 2-sendingen fra Stavanger.

– Det var veldig hyggelig for Aryan. Jeg er glad på hans vegne. Jeg håper at dette gir masse motivasjon videre, sier Magnus Carlsen.

Tidligere i Norway Chess hadde Aryan Tari også Carlsen i kne – men uten å klare å «få ballen i mål».

Tari innrømmer at han var langt nede etter de tre tapene og ikke hadde trodd han skulle slå Nepomnjasjtsjij. Det skjedde attpåtil med svarte brikker. Etter 34 trekk måtte russeren gi opp.

Richard Rapport, som leder Norway Chess, måtte gi tapt for verdensmesteren etter drøyt fire timers spill og 77 trekk.

Carlsen visste at han måtte vinne for å ha muligheter til å vinne årets Norway Chess sammenlagt. Det klarte han.

– Nå er Magnus favoritt til å vinne turneringen, sier Jon Ludvig Hammer på TV 2-sendingen.

– Kanskje er jeg på vei til å finne litt tilbake til det, sier Carlsen til TV 2.

– Det hjelper den angripende part at det ikke gir mer tid etter 40 minutter, legger han til.

Rapport ligger nå på 15,5 poeng, mens Carlsen har 15 poeng på 2. plass når to runder gjenstår av Norway Chess. Nordmannen møter de to russerne i sine to siste partier, Sergej Karjakin og Jan Nepomnjasjtsjij.

– Det er virkelig spennende nå, sier Magnus Carlsen, som ladet opp til onsdagens parti med å spille fotball.