JUBELBRØL: Marin Cilic slo Andrej Rubljov i kvartfinalen og er klar for en skjebnekamp mot Casper Ruud.

Høydeforskjellen kan hjelpe Ruud: − Motstanderen er en kjempe

PARIS (VG) Mange trodde Marin Cilic (33) var over toppen. Nå kan kroaten bli mannen som knuser Casper Ruuds (23) finaledrøm.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Én meter og 98 centimeter over bakken, fremstår Marin Cilic fryktinngytende på motsatt side av nettet. Men på grusen i French Open er det mye som tyder på at det ikke er en fordel.

– Det er mot alle odds om et fyrtårn som ham går til finale. På grusen er poengene lenger og spillerne må bevege seg mer. Det er grenser for hvor mye to meter høye spillere orker, og det er sjelden at de går langt, sier tennisekspert i Eurosport Christer Francke til VG.

Siden Gustavo Kuerten (1,91 meter) vant French Open i 2001, har ingen spillere over 1,90 vunnet Grand Slam-turneringen i Paris.

Overfor VG forteller Cilic at han har stor respekt for 15 centimeter kortere Ruud.

– Han er en av de beste grusspillerne i verden. Ruud har en Nadal-måte å spille på, bare at det er med høyrehånden. Jeg må fokusere på meg selv og spille på min offensive måte, sier han.

Cilic er ekspert på raskere underlag og har spilt finale i alle Grand Slams bortsett fra French Open gjennom karrieren.

– Ruud er en knapp favoritt om han kan få orden på det mentale og ikke bli overveldet av anledningen, sier den serbiske journalisten Sasa Ozmo i Sportklub til VG.

Semifinalen mellom Ruud og Cilic starter tidligst fredag kl. 17.30 og sendes på MAX og Discovery +.

Det er lite fiksfakseri med kroaten, som er kjent for sin aggressive, angripende stil. 33-åringen har også en beryktet serve, som ti år yngre Ruud må makte å returnere om drømmen om en finale skal gå i oppfyllelse.

– Når Cilic er på topp, frykter alle ham. Han server vanvittig bra, og er en offensiv type som liker korte ballvekslinger, sier Eurosport-kommentator Ola R. Bentzen til VG.

I årene 2006 til 2021 ble det spilt 64 Grand Slam-finaler, hvorav 54 ble vunnet av Roger Federer, Rafael Nadal eller Novak Djokovic. Seks andre spillere har vunnet en Grand Slam i samme tidsrom, deriblant Cilic.

Han gikk til topps i US Open i 2014 etter å ha slått Federer i semifinalen og Kei Nishikori i finalen, og er den høyeste vinneren av en Grand Slam-turnering sammen med to andre US Open-mestere, Juan Martin del Potro (2009) og Daniil Medvedev (2021).

De siste årene har han imidlertid falt på rankinglistene, hvor han nå er nummer 23 i verden. Mange stilte spørsmål rundt kroatens fremtid.

– De siste to årene har vært begredelig til han å være og mange trodde han var ferdig. Jeg lurte på om han skulle gi seg, men han har bitt seg fast. Han er en fin type som elsker å spille. Nå er han inne i flytsonen igjen, sier Bentzen.

– Han gled ned på rankingen, og jeg trodde han skulle forsvinne ut av topp 100. Han virket tregere og mindre motivert, men så ble han plutselig supermotivert og nå er han i fryktelig god form, selv på slutten av firetimerskamper, sier Francke.

Av motspillerne blir Cilic beskrevet som en gentleman. Det er sjelden noe bråk med han, men i 2013 fikk omdømmet hans seg en smell.

Kroaten ble utestengt i ni måneder etter å ha testet positivt for det stimulerende stoffet nikethamide, som han hadde fått i seg via glukosetabletter. Cilic hevdet at noen i teamet hadde kjøpt tablettene til ham på et apotek i Monaco og at han ikke visste hva de inneholdt.

Han anket dommen til CAS og ble delvis trodd. Straffen ble redusert til fire måneder, men ble uansett hengende over ham.

– Det er en ripe i lakken og ikke noe positivt å ha med seg. Det er aldri positivt, og får folk til å stille spørsmål rundt ham. Men jeg har aldri sett på ham som en doper, sier Francke.

– Selvfølgelig var det en tabbe av meg, og av teamet rundt meg, som ikke sjekket innholdet. Men det kan skje med hvem som helst, sa Cilic til The Guardian i 2015.

Også i tennismiljøet og blant motspillerne ble Cilic trodd. Derfor var det ingen store reaksjoner på at han vant US Open året etter dommen.

– Han var ikke hatet i tennisverden. Det var en gjengs oppfatning at han ikke hadde gjort det med vilje, sier Bentzen.

Både han og Francke mener Ruud er favoritt i semifinalen. Nordmannen og kroaten har møttes to ganger tidligere, og begge gangene har Ruud gått seirende ut.

– Jeg har alltid hatt tro på Casper, men nå må jeg klype meg i armen. Dette er så stort det kan bli i idrettsverden. I en eventuell finale vil Nadal være favoritt til det motsatte er bevist, han har aldri tapt en finale i French Open, sier Bentzen.

– Nå har han sjansen til å nå finalen, og han har vært bedre enn to av de fire som er igjen. Han har slått både Zverev og Cilic tidligere. Nadal har han aldri møtt. Casper kan vinne hele «dritten», mener Francke.