Warholm ut med skade i sesongdebuten: − Veldig lei meg

En drøy måned før VM i Oregon åpnet sesongen på verst tenkelig vis for Karsten Warholm (26). Han kom seg bare over en hekk før han tok seg på baksiden av låret.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er trolig en krampe i hamstringen. Det er ikke morsomt å starte på denne måten, men forhåpentligvis kommer jeg sterkere tilbake - jeg må bare fikse dette. Dette kom helt uventet, for jeg følte meg veldig bra. Jeg er veldig lei meg, sier Warholm til World Athletics.

Warholm sin sesongdebut under Diamond League-stevnet i Rabat ble en skikkelig nedtur. Nå er håpet at skaden ikke er alvorlig, og at han rekker VM om kort tid.

– Det er en strekkskade, eller et eller annet som skjer. Det der så ikke bra ut, sa NRK-kommentator Jann Post.

Les også Warholms sesongdebut: Slitsomt å bli målt mot verdensrekorden Foran sesongpremieren i Marokko søndag er Karsten Warholm (26) innforstått med at han risikerer å bli målt mot sin…

Warholm var kjapt i dialog med Leif Olav Alnes, og bildene viste at han hadde en ispose på baksiden av låret.

– Jeg bare håper at det er en krampe, og at det ikke er fibre som har røket, sa friidrettsekspert i NRK Christina Vukicevic.

Det er bare en drøy måned til friidretts-VM i Oregon i USA.

– Er det en skikkelig strekk så tar det fort 6–8 uker, men det kan være mildere varianter, sa Post.

VM er trolig ikke i fare.

– Hvis det er tvers av avrivning så hadde han falt rett i bakken, så forhåpentligvis er det ikke så alvorlig. Likevel så er det et ugunstig tidspunkt å få en skade på, sier Vukicevic.

Christian Olsson har OL-, VM- og EM-gull i tresteg. Han jobber nå som friidrettsekspert i SVT. Han trodde ikke det var snakk om en krampe.

– Jeg har vært med på liknende saker og det ser ut som en strekk, sier han.

Warholm hadde egentlig ikke tenkt til å konkurrere før Bislett Games 16. juni, men han ombestemte seg og valgte likevel å delta i Rabat i Marokko.

Han var enorm favoritt på forhånd, Yasmani Copello var mannen med nest best personlig rekord, med tiden 47,81. Det er nesten to sekunder dårligere enn Warholm sin verdensrekord på 45,94.

Khallifah Rosser fra USA vant med tida 48,25.

Tidligere i uken snakket han om at det er slitsomt å hele tiden få høre sammenligningen med verdensrekorden.

– Hvis jeg skal bli målt mot 45,94 hver gang, kan det bli slitsomt. Det er et veldig høyt nivå, sa Warholm.

Eneste andre norske som deltok i Rabat var Moa Abounnachat Bollerød. Han satte personlig rekord på 1500 meter med 3.41,16.

Han ble nummer 14 i feltet, som ble vunnet av britiske Jake Wightman på 3-32,62.