SPILTE SEG OPPOVER: Viktor Hovland klatret oppover på mandag, men klatringen ble ikke like stor som det en stund så ut til.

Rufsete avslutning fra Hovland ødela seiershåpet

Viktor Hovland spilte lenge supergolf under den avsluttende runden i The Players Championship, men helt mot slutten stokket det seg for 24-åringen.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter strålende spill på de første elleve hullene, hadde Viktor Hovland for alvor spilt seg opp i seierskampen i The Players Championship – en turnering som av mange kalles «den femte majorturneringen», med hele 32,5 millioner norske kroner til vinneren.

Med seier eller annenplass alene ville Hovland også ta over som verdensener.

Hovland var fem slag under par for runden etter de første elleve hullene, men han klarte ikke å holde tempoet oppe på de siste syv hullene. Riktignok spilte han seg også der til en rekke gode birdiemuligheter, men etter flere dårlige chipper og en drive i vannet på hull 18 (hans eneste fairwaymiss på runden) gikk Hovland to slag over par på de siste syv hullene.

Dermed ble det en runde tre slag under par, og Hovland endte totalt syv slag under par for turneringen. I skrivende stund holder det til en delt åttendeplass, men det er flere spillere som ikke er ferdigspilt.

Cameron Smith leder turneringen i skrivende stund. Han er 13 slag under par for turneringen etter 14 spilte hull.

CHIPPET SEG UT AV KAMPEN: Hovland er blant spillerne som ligger dårligst plassert på statistikken i spillet rundt greenen (som nummer 216 av 217 spillere på PGA-touren før Players Championship), og tapte igjen terreng rundt greenen på mandag.

Da Viktor Hovland avsluttet den andre runden i The Players Championship med å gå tre slag over par på de siste to hullene, så det ut til at seieren var utenfor rekkevidde. Nordmannen lå nede på en delt 50. plass, og hadde syv slag opp til teten – til tross for at han var blant spillerne som slapp unna de verste forholdene da vinden herjet lørdag (Hovland slo kun ett slag på lørdag etter at mange utsettelser hadde preget de første dagene).

Den tredje runden, spilt søndag og mandag, så lenge heller ikke ut til å bli det helt store. Men like før spillet ble stanset på grunn av mørket på søndag, vartet Hovland opp med en eagle på hull 2 (hans 11. på runden). Mandag fullførte han den tredje runden med stødig golf og et stort utropstegn – en hole in one på hull 8.

Hovland endte den tredje runden fire slag under par, og hadde med det spilt seg opp til en delt 20. plass. Forspranget til teten var også kuttet ned til fem slag. Etter flere runder med kostbare feil og litt under pari spill med putteren, virket Hovland virkelig påskrudd under avslutningsrunden.

Etter elleve spilte hull var han fem slag under par for dagen, og hadde kuttet ledelsen ned til to slag. Hovlands første store feil kom på hullet etter, da han nesten slo seg inn på greenen med det første slaget på par 4-hullet, men så chippet seg forbi flagget og helt ned mot vannet på det andre slaget:

Dermed kom rundens første bogey, men Hovland slo raskt tilbake og etter en birdie på hull 14 var han plutselig i delt ledelse.

Han holdt seg imidlertid ikke i ledelsen lenge. En bogey på hull 15, kombinert med godt spill fra flere av konkurrentene, gjorde at han havnet bakpå i seierskampen og en avsluttende bogey på hull 18 gjorde at det ble en runde på 69 slag, tre slag under par.