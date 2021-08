KONFLIKT: Skipresident Erik Røste og hoppsjef Clas Brede Bråthen da de skrev under en sponsoravtale med LO i 2016. LO har uttrykt støtte overfor Bråthen i konkflikten med skiforbundet.

Sportskommentatorene uenige om hoppbråket: − Tror de velger den enkleste løsningen

Kan hoppsjef Clas Brede Bråthen beholde jobben? Hvem må gå? Kan alle fortsette etter to uker med bråk i hoppleiren?

Av Camilla Vesteng

Norges fremste sportskommentatorer er delt i sine spådommer om utfallet av konflikten i skiforbundet. NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt tror Clas Brede Bråthen er ferdig som sportssjef for hopplandslaget.

– Jeg tror ikke det er noen vei tilbake for Skiforbundet. Det er ingen antydning til kompromisser, sier Saltvedt.

Det er to uker siden TV 2 avslørte at skiforbundet vil kvitte seg med Clas Brede Bråthen, når kontrakten går ut etter OL i Beijing neste år. Saltvedt tror generalsekretær Ingvild Bretten Berg fort kan slå følge med Bråthen ut døra til skiforbundet.

SPORTSKOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt i NRK ser ingen tegn til kompromisser i saken mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og skiforbundet.

– Om Nammo og LO trekker seg som sponsorer, da er Bretten Berg ferdig som generalsekretær. Akkurat nå er det større sjanse for at begge forsvinner enn at begge blir, sier Saltvedt.

Hopperne, trener og sponsorene har stilt seg bak Clas Brede Bråthen og gir ham full støtte i konflikten. Stridens kjerne skal være Bråthens kommunikasjonsform.

Skiforbundet og Bråthens advokat, Marit Håvemoen, har kontakt.

Tror Bråthen er ferdig

Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli tror også Clas Brede Bråthen er ferdig.

– Sånn situasjonen er nå, uten at jeg kjenner alle detaljene, så virker det som om klimaet er slik at ikke alle kan fortsette. Jeg tror det blir Bråthen som må gå. Det er den enkleste løsningen. Han får med seg en bra sum og går, sier Løfaldli og fortsetter:

– Jeg tror Erik Røste sitter til neste skiting. Det er ingenting som tyder på at generalsekretæren må gå. Men dette er bare inntrykk av det som er kommet frem og ingen fasit. Men ser man på lignende konflikter i andre idrettsorganisasjoner, så er det ofte den som er i posisjonen til Bråten som må gå.

GENERALSEKRETÆR: Ingvild Bretten Berg i Norges Skiforbund.

VGs kommentator Leif Welhaven tror det fortsatt er en mulighet at alle beholder jobbene sine. Han mener det ikke er en god løsning å kvitte seg med Bråthen.

– Jeg håper de er voksne folk som kan snakke sammen. Om det lar seg gjøre er uvisst. Det bør være tilstrekkelig takhøyde for ulike meninger. Det er blitt en enorm prestisje i debatten, jeg håper de kan sette hopp foran personlig prestisje. Den store taperen er norsk skisport. Ledelsen i skiforbundet har nok undervurdert posisjonen og verdien Clas Brede Bråthen har for norsk hoppsport, når miljø er så entydig på at de vil ha ham med, sier Welhaven.

Skipresident Erik Røste nektet å svare på spørsmål etter krisemøte med ledelsen og sponsorer i Bærum mandag:

Kraftig svekket omdømme

De tre kommentatorene er enige om at omdømmet til skiforbundet er kraftig svekket av denne saken. Saltvedt tror skipresident Røste kan være ferdig etter neste skiting.

– Jeg tror det vil være helt fint for ham bare å ha internasjonale verv, sier Saltvedt.

Kommunikasjonssjef i skiforbundet, Espen Graff, er blitt forelagt flere av utspillene til kommentatorene.

– Vi opplever at denne saken svekker omdømmet til alle involverte, sier Graff til VG.

Løfaldli tror folk flest sitter med mange spørsmål rundt denne saken.

– En slik sak som har gått over så lang tid uten at omverden får svar på hva dette er for noe, gjør at folk begynner å lure. Hva skjer i skiforbundet? Hva er det de holder på å rote med? Hvorfor klarer de ikke å løse dette? Hvorfor må så mye ut i mediene før de kommer til enighet? For skiforbundet og Røste er ikke dette den første saken. Vi husker dopingsakene til Sundby og Johaug, de pågikk også over lang tid. Dette er veldig skadelig for omdømmet til forbundet, sier Løfaldli.

Leder av hoppkomiteen, Alf Tore Haug, er på skiforbundets side i saken, og mener Bråthen forsøkte å kuppe sin egen ansettelse. Bråthen har engasjert advokat i saken.