OMDISKUTERT: Granåsen, her under Raw Air, er planlagt oppgradert for rundt 650 millioner kroner. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Etterlyser VM-avtalen med FIS: – Uholdbart

Dagen før politikerne i Trondheim skal gi sin tilslutning til ski-VM i Trondheim i 2025, har de ennå ikke fått se innholdet i den omfattende avtalen med Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det får Høyre-politiker Ingrid Skjøtskift til å reagere. Hun kommer til å stemme nei dersom VM-saken kommer opp i formannskapet i Trondheim tirsdag.

– Vi venter og venter. Dette er ikke bra. Vi snakker om et nøkkeldokument som sier noe om forholdet mellom Trondheim kommune og FIS. Det er helt uholdbart, sier Ingrid Skjøtskift (H) til VG.

Trondheim var den eneste søkeren til ski-VM i 2025. Skjøtskift mener det gir byen en unik mulighet til å presse FIS i de pågående forhandlingene. Av et kostnadsanslag på 1,25 milliarder, går 650 millioner kroner med til å ruste opp hoppbakken i Granåsen.

Skjøtskift mener det er ett av områdene der byen bør kunne stille krav om å bruke eksisterende anlegg, såfremt sikkerheten ivaretas.

– Vi må kunne stå inne for hver eneste detalj i kontrakten med FIS. Vi kan ikke godkjenne en kontrakt vi ikke har lest skikkelig. Sånt gjør man ikke i privatlivet heller. Denne kontrakten burde vi hatt for en uke siden, sier Høyre-politiker Skjøtskift.

I sakspapirene til tirsdagens møte i formannskapet i Trondheim, heter det blant annet at «Kommunedirektørens forslag til vedtak: Formannskapet i Trondheim kommune tilslutter seg innholdet og forpliktelsene til kommunen som følger av de framlagte avtalene mellom det Internasjonale skiforbundet, Norges Skiforbund, Sør-Trøndelag Skikrets og Trondheim kommune».

Men avtalen med FIS er altså ikke tilgjengelig, bare et drøyt døgn før møtet i formannskapet.

Ingrid Skjøtskift stusser på at politikerne bes om å gi fullmakt til kontraktsinngåelse, uten at det gis rikelig med tid til å diskutere innholdet i den såkalte «host contract» med FIS.

KRITISK: Høyre-politiker Ingrid Skjøtskift. Foto: Frode Hansen

Etter at politikerne er bedt om å gi grønt lys tirsdag, så skal FIS formelt gi arrangementet til Trondheim allerede på lørdag. Samme dag skal den endelige avtalen mellom partene signeres.

Skjøtskift mener det må stilles tøffe krav om antidoping, åpenhet og godt styresett.

– FIS, som nylig ville avholde kongressen sin i Pattaya i Thailand, har en del å hente på de områdene. Vi må sørge for at dette blir en folkefest basert på norske verdier, og ikke en fest for pampene. Men da må vi ha tid til å diskutere og stille krav, sier hun.

Snorre Valen er politisk redaktør i Nidaros, og hevder det som nå skjer er illustrerende for hele VM-prosessen i Trondheim.

Han mener ski-VM har blitt en prestisjesak for det Ap-styrte flertallet i bystyret, samt i administrasjonen - representert ved kommunedirektør Morten Wolden - i Trondheim kommune.

– Frustrasjonen til Skjøtskift er forståelig, men ikke overraskende, sett fra en liten redaksjon i Trondheim, sier Valen til VG.

– Flertallet i bystyret er veldig sterke tilhengere av VM. Tankene om et nytt VM gjør at folk tenker på VM i 1997. Men jeg tror ikke nødvendigvis at det blir som i 1997. Trondheim har endret seg. Idretten har endret seg og økonomien har endret seg. Det blir trangere tider fremover, mener Valen.

Kommunedirektør Morten Wolden forstår frustrasjonen til Ingrid Skjøtskift (H), og mener det er uheldig at ikke «host contract» allerede er klar. Derfor har han, sier han, foreslått at saken utsettes og at det settes opp et nytt møte på torsdag.

RÅDMANN: Morten Wolden er kommunedirektør i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold

Ifølge Wolden har advokater i Norge, Zürich og London den siste tiden blant annet sett på punkter i kontrakten som omhandler konsekvenser av en pandemi.

– Vi er helt i innspurten nå, og jeg har fått signaler om at host contract oversendes i dag. Men man bør få tid til å lese skikkelig gjennom alt. Samtidig er de viktigste punktene allerede ivaretatt gjennom samarbeidsavtalen som politikerne allerede har fått. Den regulerer skiforbundets og kommunens ansvar overfor FIS, sier Wolden.

– I forbindelse med Oslo2022 og OL kom det frem en del kontroversielle punkter knyttet til arrangørens krav. Det kan være at slikt dukker opp her også, og at det er en del symbolske avtalepunkter som det er viktig for politikerne å ha kontroll på?

– Jeg tror ikke vi skal sammenlikne IOC og OL med FIS og VM, mener Wolden.

– FIS la nylig kongressen til Pattaya, presidenten har fornektet klimaendringer og har sittet ved makten i 22 år?

– Jeg vil ikke kommentere akkurat det. Det har jeg gjort før. Men politikerne i Trondheim har vært veldig tydelige på at dette ikke skal være den typen arrangement, men tvert imot et klimavennlig og transparent arrangement, der alle skal kunne se hvor alle pengene går, sier Wolden.

Kommunedirektøren avviser bestemt Snorre Valens påstand om at det har gått prestisje i VM-saken for hans eget vedkommende:

– Da har ikke Valen fulgt med i timen. Denne saken har vært godt diskutert og drøftet, også etter at vi tapte for Planica i den forrige runden, sier Wolden.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) er sykemeldt og henviser til varaordfører Mona Berger (Sv) i denne saken. I en SMS til VG, skriver Berger:

«Kontrakten blir ferdigstilt i kveld. Siden avklaringene kommer så tett innpå behandlingen i formannskapet vil jeg be om at saken utsettes og blir behandlet i ekstraordinært formannskap på torsdag».

Berger skriver at coronasituasjonen gjør at standardavtalen med FIS måtte reforhandles:

«Det er 15 år siden denne kontrakten ble endret på. Dette er juridiske spørsmål som har tatt tid å avklare. Det er viktig at dette gjøres ordentlig for å styrke og ivareta våre interesser som vertskapsby» skriver varaordføreren.

