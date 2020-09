Foto: Berit Roald

Mol/Sørum europamestere for tredje gang på rad

(Norge-Russland 21–19, 21–15) Sandvolleyballparet Anders Mol (23) og Christian Sørum (24) vant sin tredje strake EM-tittel da det russiske paret ble slått i finalen.

Oleg Stojanovskij (207 cm!) og Vjatsjeslav Krasilnikov skapte i høyeste grad trøbbel for de norske stjernene, men det holdt ikke i lengden.

Anders Mol, som har vært lårskadet, holdt oppvisning i blokkspill, og Christian Sørum var fantastisk. Dermed vant de den viktigste konkurransen i et OL-år der det ikke ble noe OL.

– De holder et nivå som er vanskelig å fatte, fastslo Viaplay-kommentator - og tidligere sandvolleyballstjerne - Vegard Høidalen på direkten.

– Det føles utrolig. Tre på rad er fantastisk, sa Mol i et intervju vist på Viaplay.

– Vi spilte bedre og bedre utover i turneringen - og aller best i finalen, fastslo Sørum.

Det norske paret var i alvorlig trøbbel i det første settet, men kom veldig sterkt på slutten og vant 21–19 etter et glimrende sett.

Også i det andre settet åpnet russerne best, men Mol/Sørum kom atskillig raskere med - og var i fire-fem poengs ledelse.

– Dette ser ut til å gå veien for Anders og Christian, sa Vegard Høidalen på Viaplay-sendingen. Da sto det 13–8.

Russerne ga etter hvert mer eller mindre opp.

– Det er utrolig sterkt å klare dette for tredje året på rad, sier Iver Horrem i Norges Volleyballforbund. Han var selv en sandvolleyballspiller i verdenstoppen.

– Dette viser at de har klart å beholde hegemoniet gjennom dette spesielle corona-året, fortsetter Horrem - og er spesielt glad for at Anders Mol er «oppe og går» som han uttrykker det etter å ha slitt med en lei lårskade.

Inntil for to uker siden fryktet Mol/Sørum at de måtte droppe hele EM som følge av Mols skade.

– Dette er de to beste lagene i verden, så dette kunne også ha vært OL-finalen, mener Horrem og fastslår at Russland og Norge nå er bedre enn for eksempel USA og Brasil.

– Russland vant siste VM, og Norge er nummer én på verdensrankingen.

Stojanovskij/Krasilnikov er også blant de få parene i verden som har slått Mol/Sørum.

Den norske volleyballduoen slo italienerne Paolo Nicolai og Daniele Lupo i to strake sett i semifinalen søndag formiddag.

Publisert: 20.09.20 kl. 18:43 Oppdatert: 20.09.20 kl. 18:53