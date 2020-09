I SLAG: Casper Ruud presset Novak Djokovic i første sett i semifinalen i Roma, men verdenseneren ble for sterk. Nå er det French Open i Paris. Foto: CLIVE BRUNSKILL / POOL

Enorme forventninger foran French Open: Mamma Lele får ikke reise til Paris

Mamma Lele Ruud vet folk snakker om sønnen Casper (21) og kvartfinale på grusen i French Open. Den praten vil hun ikke være med på.

Nå nettopp

Mamma Lele Ruud satt hjemme på Snarøya og så sønnen utfordre verdensener Novak Djokovic på grusen i semifinalen i Roma søndag. Det ble noen intense timer.

– Jeg ønsker så veldig at han skal få det til, at han skal få vist hva han er god for. Både Casper og vi må bare nyte når han oppnår målet om å møte en av de tre store. Da er man nervøs, samtidig er det en fryd, sier Lele Ruud og legger til:

– Og jeg tenker ikke at han ikke kan vinne. Jeg tenker det blir tøft, men muligheten er der.

Og 21-åringen spilte så godt at Djokovic ga tommel opp underveis:

Belønningen for gode prestasjoner og semifinale i Roma Masters kom kjapt, tirsdag morgen var det klart at han er ranket som nummer 30 i verden. Det er fire plasser opp, karrierebeste og ni plasser høyere enn pappa og trener Christian Ruud noen gang var.

– Det er fantastisk. Jeg er veldig imponert, sier mamma Lele.

Hun mener sønnen er enda bedre enn det «som var planen».

– Vi hadde lagt inn litt mer tid før Casper var der. Nå må Christian tåle at Casper bryter rekordene hans, og det gjør han selvsagt. Det er jo det vi heier på alle sammen, sier mamma Lele og ler.

KONGEPOKAL: Casper Ruud tok sitt første NM-gull i 2014. Da var han 15 år. Året etter ble han proff. Her er han sammen med pappa og trener Christian Ruud og mamma Lele. Foto: Ole Kristian Strøm

I fjor var hele familien på plass i Paris da Ruud slo Matteo Berretini og møtte Roger Federer i tredje runde. I år får 21-åringen bare ha med seg to personer til French Open på grunn av coronapandemien. Pappa Christian og fysisk trener Marcel da Cruz.

les også Roger Federer om Casper Ruud: – Kommer til å bli god

– Det er noe annet å sitte der og se det live. Det er vanskelig ikke å være til stede. Jeg vil gjerne gi ham en klem. Men vi forstår jo situasjonen, så jeg får se det på TV, sier Lele Ruud og legger til:

– Han ringer. Vi snakkes på FaceTime. Da ser jeg gleden og får ansiktet inn i stuen.

Og nå kommer forventningene og presset fort.

MYE FØLELSER: Det ble nesten for mye for mamma Lele Ruud da det ble klart at sønnen Casper skulle møte Roger Federer i French Open i fjor. Foto: Erik Johansen / NTB

– Jeg vet folk snakker om kvartfinale. Jeg sier aldri noe sånt. Nivået er så høyt. Vi vil ta en kamp av gangen, sier Lele Ruud.

De ni høyest rankede spillerne i French Open er fra ni ulike nasjoner. De 20 høyest rankede kommer fra 14 ulike nasjoner.

les også Casper Ruud om motstanderen som klikket: - Jeg syns han er en drittsekk

Grand Slam-turneringen i Paris ble utsatt fra mai til september på grunn av corona. Men nå er kvalifiseringen i gang. Ruud går rett inn i hovedrunden, og spiller første kamp neste fredag eller lørdag. Finalen spilles søndag 11. oktober.

Ruud trener ved Nadal-akademiet på Mallorca. 21-åringen fra Snarøya har ladet opp til grusturneringene med Rafael Nadal.

Selv har Ruud lagt listen høyt foran French Open.

– Man vil jo så klart alltid prøve og forbedre seg, så jeg må vel si at en eventuell 4. runde ligger høyt på listen, sa Ruud til VG foran turneringen i Roma.

les også Ruud vant Argentina Open – og en million kroner

Roger Federer deltar ikke i French Open i år. Djokovic er seedet som nummer én, Nadal nummer to, og fersk vinner av US Open, Dominic Thiem, er ranket som nummer tre.

– Det var mye moro i Paris i fjor, og jeg gleder meg til å komme tilbake i år. Men det er en litt annen tid en hva man er vant til, og at turneringen spilles i september og oktober er annerledes også. Det blir litt utfordrende tror jeg, men det er likt for alle. Og noe nytt for alle å bryne seg på, sa Ruud til VG.

Publisert: 22.09.20 kl. 12:23