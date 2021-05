FINALEKLAR: Casper Ruud. Foto: Laurent Gillieron / Keystone

Casper Ruud klar for sin første ATP-finale i Europa

Casper Ruud (22) skal for første gang spille finale i en ATP-turnering på denne siden av Atlanterhavet. Han slo Pablo Andujar klart i semifinalen i Genève Open

Ruud vant 6-3, 6-2 i en kamp som varte i én time og 19 minutter.

Ruud var i semifinale for fjerde turnering på rad. I motsetning til Monte-Carlo Masters (Andrej Rublev), München (Nikoloz Basilashvili) og Madrid Masters (Matteo Berrettini) tok han seg også over det siste hinderet og er for første gang finaleklar i en ATP-turnering i Europa.

Lørdag jager han sin første tittel på europeisk grus. Seieren i Buenos Aires i fjor er fortsatt hans eneste ATP-tittel. Han var i finale også i Houston i 2019 og Santiago i 2020.

I finalen møter han den 21-årige canadieren Denis Shapovalov eller den 35-årige uruguayaneren Pablo Cuevas. I begge semifinalene var det en ung høyt rangert spiller mot en veteran med sine beste tennisår bak seg.

Slo tilbake

Andujar er 35 år og rangert på 75.-plass. Han har på det beste vært på 32.-plass og har vunnet fire titler. Tidligere i turneringen slo han ut verdensstjernen Roger Federer, så han kan fortsatt spille tennis.

Andujar vant de seks første poengene i egen serve, men da Ruud stoppet den rekka ga han motstanderen trøbbel, vant tre på rad og skaffet seg sin første bruddball. Det ble et langt game, men på fjerde bruddball avgjorde Ruud med en vinner på linjen og brøt til 2-1-ledelse.

Deretter holdt begge spillerne serven fram til 5-3 for Ruud. Nordmannen skaffet seg settball på 30-40 i motstanderens serve, og en lang ballveksling endte med at Andujar slo ut. Dermed vant Ruud det første settet etter 43 minutters spill.

Tidlig brudd igjen

Ruud skaffet seg to bruddballer i Andujars første servegame i 2. sett, men greide ikke å utnytte dem. I stedet brøt han til 3-1 i Andujars neste serve. Motstanderen ledet 30-0, men Ruud slo tilbake og vant fire poeng på rad.

Deretter holdt Ruud serven fram til 5-2-ledelse. Han skaffet seg to matchballer i Andujars serve og utnyttet den første.

Finalen er i morgen kl. 16.00 og sendes på Eurosport Norge og Discovery+.