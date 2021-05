KJEMPER FOR HØYDEHUS: Familien Ingebrigtsen - fra v.: Filip, Jakob og Gjert. Her er de fotografert i forbindelse med VM i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vil utsette høydehus-avgjørelse – friidrettspresident reagerer

Høydehus står på agendaen til helgens idrettsting, men sterke krefter sier de ser på muligheten for å utsette saken til høsten.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Det liker ikke Kjetil Hildeskor, generalsekretær i Norges Friidrettsforbund. Det er friidretten som står bak forslaget om å skrote høydehusforbudet, og de har fått støtte fra NIF-styret.

– Det aksepterer vi ikke, er den korte og greie meldingen fra fridrettstoppen.

Berit Kjøll og idrettsstyret sier ja til friidrettens bønn om å oppheve forbudet mot høydehus, men avgjørelsen skal - etter planen - tas på idrettstinget i helgen.

Nå antyder flere sterke idrettsledere overfor VG at det kan bli utsettelse til høsten. Denne helgens idrettsting er digitalt, og idrettsstyret foreslår at det blir et ekstraordinært, fysisk idrettsting i oktober 2021.

Håndballpresident Kåre Geir Lio til VG:

– Jeg tror det kommer forslag om å utsette, og jeg er enig i at det bør utsettes. Det er en sak der vi bør sitte ansikt til ansikt og ha ro og fred om den diskusjonen. Den debatten bør tas i en tingsal, ikke på Teams.

– Hvorfor?

– Fordi det ikke bare er en liten regel vi skal se på, men en grunnleggende tenkemåte i den norske idrettsmodellen. Det er et stort spørsmål.

Roar Bogerud, leder i den ekstremt sterke Viken Idrettskrets, er inne på noe av det samme:

– Våre representanter er ikke bundet opp, og vi går inn i debatten med et åpent sinn. Men ett av alternativene for oss er å foreslå en utsettelse. At det settes ned et utvalg som skal se på hvilke kriterier som bør være til stede for at utøvere skal få lov til å bruke simulert høyde. Og så kan dette utvalgets arbeid bli lagt fram på et ekstraordinært ting til høsten.

– Vi har hatt et møte med våre oppdragsgivere, idrettsrådene og særidrettene. De har tiltro til at vi tar fornuftige valg underveis på tinget. Hvis vi føler at ikke alt er avklart, så vil vi foreslå å utsette saken til høsten – i stedet for at idrettsstyret skal få fullmakt til å bestemme kriteriene, sier Bogerud til VG.

Friidrettsforbundet foreslo det samme til Idrettstinget i 2015. Bare svømming og skiskyting støttet friidrett den gang. Kun 21 av 157 representanter stemte for forslaget. Selv Skiforbundet stemte mot å oppheve forbudet mot høydehus den gang. Nå har blant andre Skiforbundet snudd.

– Det er en ekstremt vanskelig sak. Av og til tenker jeg at jeg skulle ønske at jeg hadde hatt to stemmer, så jeg kunne stemme for begge alternativer, sier Roar Bogerud.

Temperaturen ble høy da Gjert Ingebrigtsen deltok i en debatt om høydehus tirsdag kveld. Dopingekspert Rune Andersen fikk passet påskrevet av friidrettstreneren.

– Høydehus brukes faktisk av utøvere som ønsker å jukse. Jeg beklager at det bringes på banen nå. Men det kan faktisk manipulere et blodpass, sa Andersen, som blant annet er tidligere direktør i WADA (Verdens Antidopingbyrå) og som de siste årene har vært World Athletics-sjef Sebastian Coes viktigste rådgiver om Russland.

– Jeg synes det svært oppsiktsvekkende og svært betenkelig at et menneske som har brukt så mange år i internasjonalt antidopingarbeid kan bevege seg ut i en argumentasjon som er så søkt. At man blander simulert høyde med doping som maskering. Man har utstyr og deteksjon gjennom blodpasset til å avsløre sånn bullshit. Det vet Rune Andersen svært godt, sa Gjert Ingebrigtsen.

Familien fra Sandnes er blant dem som har stått først i køen om å ønske at det særnorske forbudet mot «simulert høyde» skrotes.

Poenget med høydehus er å simulere lavere trykk, som om utøveren er i høyden. Ved å oppholde seg i et slikt rom over lengre tid, begynner kroppen å produsere flere røde blodlegemer. Det bedrer kroppens evne til å transportere oksygen, og effekten kan tas ut i konkurranser ved at det maksimale oksygenopptaket øker.

Professor Jostein Hallén ved Norges Idrettshøgskole har flere ganger betvilt virkningen av simulert høyde. «Skal man oppnå effekt krever det at man oppholder seg 12 - 16 timer per døgn i høyderommet i minst 3-4 uker», har Hallén skrevet på sin blogg.