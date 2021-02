Kommentar

Ordet må fange!

Av Leif Welhaven

Berit Kjøll og NIF ble i sommer utfordret av statsråd Abid Raja om mangelfullt arbeid mot rasisme. Nå underbygges problemet i en fersk rapport. Foto: Terje Pedersen

Ledelsen i norsk idrett blir stadig flinkere til å erkjenne problemer. Men ordene hjelper lite om de ikke ledsages av håndfast handlekraft.

Rapporten om rasisme bør være usedvanlig ubehagelig lesning for Norges idrettsforbund. Én ting er at forskere kommer frem til at det er «tendenser til strukturell rasisme» i norsk idrett, eller at to tredeler av særforbundene ikke har gjennomført opplæring om rasisme og diskriminering.

Enda verre må det oppleves hvordan den overordnede konklusjonen bryter så fundamentalt med hva denne organisasjonen selger seg inn som:

«Idrettsglede for alle», lyder mottoet til landets største folkebevegelse.

«Idretten speiler i begrenset grad samfunnet for øvrig», konkluderer forskerne.

Kontrasten blir ikke så mye større.

Det er sammensatte årsaker til at det er slik, og trolig er det aller mest kritiske at man ikke har lyktes med å rekruttere mangfoldig nok blant frivillige og på ledersiden. Slikt skaper fremmedgjøring.

Det er også mulig å undres over hvordan NIF kunne være så sløve så lenge på dette feltet, og å spørre om dette henger sammen med en intern debattkultur som ofte fremstår konfliktsky (i andre sammenhenger enn hva gjelder åpning i coronakrisen). Men det mest konstruktive er å dvele ved hva det er mulig å gjøre med en uholdbar situasjon.

Etter sommerens vekker skal idrettstoppene ha ros for å ha gjennomført et grundig og helhjertet arbeid, med forskningsrapporten som foreløpig siste kapittel. Men hva skjer nå? Det er positivt med kursing og planer, men lakmustesten blir om NIF evner å bruke hard nok lut.

Et jerngrep på valgkomiteene er en nøkkel, da veldig mye handler om kontaktpunkter inn mot å finne ressurspersoner som kan bidra til mangfold. Men trolig holder det ikke å snakke om kvotering – her må det tvinges gjennom konkrete krav dersom vi skal komme noen vei.

I litt for mange saker har vi hørt om fine vyer og visjoner, men det har skjedd pent lite. Det er for eksempel flott med «Idrettens kvinnedag» årlig. Men her dukker nesten bare kvinner opp, og det mest konkrete tiltaket på lenge, «Like muligheter», var det private som var drivkraften bak. På samme måte har det vært mye prat og lite substans hva gjelder arbeidet med å bli en tydelig stemme i kampen for en opprydning i internasjonal idrettsledelse.

Langt bedre har det gått i kampen for endring av politiattestordningen, der NIF med god grunn kan juble over at et prisverdig arbeid fører frem.

Hva gjelder rasisme er det ingen som tviler på at idrettsorganisasjonen inderlig ønsker seg forandring. Idrett skal ikke ekskludere, og bare tanken på hvor store mørketallene kan være, og hvor mye smerte som er skapt, er rett og slett til å grine av.

Men det gjenstår å se om idrettstoppene våger å være tilstrekkelig harde i klypa i egne rekker for å få utgjort en forskjell fremover.

Ordet må fange dersom norsk idrett skal bli mer mangfoldig. Det holder ikke med prat og plansjer.