IKKE FORNØYD: Kjell Inge Røkke fotografert i 2016. Foto: Lise Åserud / NTB

Røkkes para-stiftelse bryter med Olympiatoppen: − Ikke forenelig med verdisynet vårt

Kjell Inge Røkke og Aker er inne med 125 mill. kroner for å styrke paraidretten. Nå bryter Stiftelsen VI med Olympiatoppen og Idrettsforbundet i protest mot at parautøverne ikke har fått noe av Abid Rajas Tokyo-midler.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Den betente saken kommer fram i en pressemelding fra Norges idrettsforbund fredag, der Olympiatoppen nå innrømmer at de har bommet.

Bakgrunnen er fordelingen av cirka 5,5 millioner kroner fra Kulturdepartementet og Abid Raja etter at OL og Paralympics ble utsatt fra 2020 til 2021 som følge av corona. Toppidretten fikk dermed en ekstra pott, fordi de trengte ett år ekstra til å forberede seg til Tokyo-lekene.

Men av disse 5,5 millionene, fikk ikke parautøverne en eneste krone, kommer det fram av en pressemelding fra NIF fra 27. januar.

Den avgjørelsen har fått det til å koke blant parautøverne og Røkkes stiftelse. Nå innser Olympiatopen at de har gjort en tabbe.

Begrunnelsen fra Olympiatoppen og NIF var at de funksjonshemmede utøverne er bedre stilt enn mange av de funksjonsfriske, fordi de mottar stipend fra Stiftelsen VI. Derfor ble samtlige millioner gitt til funksjonsfriske.

Etter initiativ fra Kjell Inge Røkke gikk Stiftelsen VI inn med 125 millioner kroner over fem år for å styrke paraidretten i Norge, altså 25 millioner i året.

I styret i Stiftelsen VI sitter blant andre Røkke selv, prinsesse Märtha Louise, Birgit Skarstein, Marit Bjørgen, Aksel Lund Svindal og Aker-sjefen Øivind Eriksen.

Stiftelsen VI har også en rekke kjente ambassadører – med Therese Johaug, Ole Gunnar Solskjær og Ole Einar Bjørndalen i spissen.

– Dette er ikke forenelig med verdisynet verken til Stiftelsen VI eller de som finansierer oss, sier Knut Nystad, som er daglig leder i stiftelsen, om tildelingen av millionene.

BIRGIT SKARSTEIN: Paralympics-utøver – og samtidig styremedlem i Stiftelsen VI. Foto: Klaudia Lech

– De har altså utelatt en hel gruppe med mennesker som skal representere Norge i Tokyo, og det mener vi blir helt feil. Nå innrømmer de endelig at de har gjort en tabbe og skal rette opp i det.

– Men dere har sagt opp avtalen med Olympiatoppen og NIF?

– Ja, men vi er nå i dialog med både Olympiatoppen og NIF og parautøverne om hva som skal skje videre. Stiftelsen VI skal ikke trekke seg fra vårt engasjement i idretten. Men vi reagerer sterkt på det som har blitt gjort fra Olympiatoppen i denne saken.

Knut Nystad sier videre:

– De bruker statlige midler til å bygge opp under stereotypier om parautøvere. Det harmonerer ikke med verdisynet vårt, og vi er i en dialog om å rette opp i det som har skjedd.

– Hva skal til for at dere går tilbake til samarbeidet?

– I første omgang er det viktig at det er viktig at idretten skjønner hvorfor vi har reagert. Og det handler om mer enn økonomi. Det handler om et verdisyn som hverken vi eller de Aker-eide bedriftene kan stå for. Først må vi få plass at vi har likt verdisyn.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sier i en pressemelding fredag:

– Norges idrettsforbund har de siste dagene hatt konstruktive samtaler med VI-stiftelsen hvor det er gitt en grundig redegjørelse for hvilke kriterier som ble lagt til grunn for fordelingen av midlene fra KUD i desember 2020, og som skulle dekke merkostnader som følge av utsettelsen av OL/PL i Tokyo 2020. NIF beklager dersom tildelingskriteriene kan oppfattes som en nedprioritering av parautøvere i vår organisasjon, det er overhodet ikke intensjonen ved tildelingen.

Øvrebø sier videre:

– NIF erkjenner, både som følge av Stiftelsen VIs tydelige tilbakemelding og med vårt overordnede ansvar som både en Olympisk og en Paralympisk komité, at også de paralympiske utøverne burde blitt tilgodesett i første tildelingsrunde.

Toppidrettssjefen sier at dette skal ordnes opp i – og at støtten nå skal gjøres uavhengig av de pengene som parautøverne får fra Stiftelsen VI.

Kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard i Norges Idrettsforbund sier til VG at de foreløpig ikke ønsker å kommentere saken noe ut over pressemeldingen fredag.

Prosessen med tildelingsvurderinger har vært ledet av toppidrettssjef Tore Øvrebø, paraidrettsansvarlig og Chef de Mission for troppen for Paralympics i Tokyo, Cato Zahl Pedersen, og sommeridrettssjef Marit Breivik, i tett samarbeid med sportssjefene og landslagene, heter det i pressemeldingen fra Norges idrettsforbund.

Stiftelsen VI har siden opprettelsen i 2018, sammen med myndighetene, vært den viktigste eksterne partneren for norsk paraidrett. De økonomiske bidragene fra Stiftelsen VI har muliggjort en pågående satsing på idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne.