I STORSLAG: Viktor Hovland er inne i en god periode. Under World Golf Championship er han fremdeles med i tetstriden. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Hovland jakter historisk seier: − Kanskje det råeste han har gjort

Viktor Hovland (23) har tidligere uttalt at han «suger på chipping». Under lørdagens runde ble det hans farligste våpen. Nå spiller nordmannen for en historisk seier.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hovland er ferdig for dagen, men runden er ikke ferdigspilt.

Etter en katastrofal avslutning på fredagens runde under World Golf Championship-turneringen i Florida, gikk Viktor Hovland lørdagen i møte med friskt mot.

Rundens høydepunkt for nordmannen kom på hull 7, hvor han sikret en eagle med en praktfull chip.

– Snakk om å slå tilbake! lød det begeistret fra kommentatorene.

Hovland har tidligere snakket ned egne ferdigheter, men mye tyder på at han har øvd på denne delen av spillet. For på et hull 14 avsluttet han også med en imponerende chip fra distanse.

På pressekonferansen etter runden forteller Hovland at han og treneren har jobbet mye med chippene.

– Jeg har fremdeles en jobb å gjøre, men jeg får til noen chipper nå som jeg ikke har klart tidligere. Det er kult å klare noen av de slagene, sier Hovland etter runden.

«Etter den avslutningen han hadde i går, så er det Viktor Hovland holder på med så langt i dag, kanskje det råeste han har gjort så langt i sin korte karriere! Jeg er tom for superlativer. Målløs», skriver tidligere golfproff Henrik Bjørnstad på Twitter.

Erling Braut Haaland har også fått med seg Hovlands imponerende spill:

23-åringen startet dagen tre under par, men spilte seg oppover listene med stabilt, godt spill. Han var også noen få centimeter unna eagle på hull tre, men putten var akkurat for kort.

Hull 18 ble et mareritt for Oslo-gutten på fredagens runde, hvor Hovland måtte innom bunker og busker før han fikk fullført med en kvadrupel bogey – fire slag over par.

Golfuttrykk Tee: Utslagsstedet. Der det første slaget på hvert hull slås.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Fairway: Kortklipt område mellom tee og green.

Rough: Område med tykkere gress rundt fairwayen.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbeltbogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

På en ellers god runde lørdag, fikk han også sin revansje over hull 18. Denne gangen gikk han hullet på par. Dagens nedtur for Hovland kom på hull 13, banens kanskje enkleste, hvor han havnet i greenbunkeren og endte opp med en bogey.

– Det var brutalt, beskriver Hovland.

Han virker generelt sett å trives på banen i Florida, og leverte totalt fem birdier i løpet av runden. Han er nå ti under par. Stortalentet spilte seg opp ti plasser og er nummer syv før turneringen avsluttes søndag.

Collin Morikawa leder turneringen 16 under par. Runden er ikke ferdigspilt. Dermed kan Hovland fremdeles både hoppe og falle på listene.

Hovland er fremdeles på skuddhold for seieren, og kan bli historisk om alt skulle gå hans vei. Ifølge Golf Digest vil nordmannen bare bli den fjerde spilleren siden 1980 som vinner en turnering på PGA-touren etter å ha slått en kvadrupel bogey om han skulle gå til topps.

Hovland har vært i strålende form de siste ukene. Nordmannen vant for andre gang på PGA-touren i desember under Mayakoba Golf Classic og avsluttet 2020 med en tredjeplass i Dubai. Etter en litt treg start på Hawaii på nyåret, har Hovland blitt nummer to, seks og fem i de siste tre turneringene han har spilt.

Kun 72 spillere er med i helgens turnering, hvor hele 47 av de 50 best rangerte spillerne i verden deltar. Turneringen skulle opprinnelig bli spilt i Mexico, men er flyttet til Florida på grunn av coronaviruset.