ROSENBORG-SJEF: Åge Hareide. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborgs formsvikt fortsetter: − Jeg synes synd på dem

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Haugesund 0–0) Fem tusen hjemmefans var ikke nok. Rosenborg-krisen fortsetter, og nå har Norges største lag spilte fire kamper uten seier - for andre gang på et halvt år.

Erik Eikebrokk

Publisert: Nå nettopp

På den positive siden tok Rosenborg sitt første poeng på fire kamper, etter 0–0 på hjemmebane mot Haugesund. Etter tre tap og krisekarakteristikker fra trener Åge Hareide etter tapet for Lillestrøm, er dette faktisk stoda for Norges største fotballklubb.

– Jeg syns synd på dem. Jeg ser gutter som er preget. Det smerter det her. Jeg syns ordentlig synd på dem, sier LSK-spiller og tidligere Rosenborg-helt Pål André Helland på Discovery+ idet kampen er over.

Mot et Haugesund-lag som hadde vunnet sine to foregående kamper, skapte ikke Rosenborg en eneste kvalifisert sjanse: altså null.

Det fremste angrepsvåpenet så ut til å være lange pasninger bakfra, samt dødballer fra Carlo Holse. Det nærmeste Hareide-kompaniet kom scoring, var en avslutning på halv volley fra høyreback Erlend Dahl Reitan - tjue minutter ut i første omgang.

Nærmere scoring enn det, samt en heading fra tolv meter fra en scoringsvaksinert Dino Islamovic, kom aldri hjemmelaget. Slik kan det faktisk ikke bli eliteseriegull av, som tross alt må være ambisjonen til Norges største klubb.

Dermed fortsetter det som er Hareides store problem denne sesongen; å score mål. Indreløper Kristoffer Zachariassen er lagets suverene toppscorer med sju mål. Dét er faktisk bare to mål færre enn det samtlige av Rosenborgs angrepsspillere har til sammen: Rasmus Wiedesheim-Paul (3), Guillermo Molins (2), Carlo Holse (2), Emil Konradsen Ceide (1), Stefano Vecchia (1).

Islamovic har ikke scoret for trøndere siden hjemmekampen mot Molde i desember, for et halvt år siden.

Også Haugesund bidro godt til det som må være en av sesongens minst underholdende eliteseriekamper. Hvis Rosenborg skapte to halvsjanser, skapte Haugesund én. Like fullt er nok Haugesund-trener Jostein Grindhaug godt fornøyd med ett poeng på det tidligere «fort Lerkendal».

For første gang siden desember 2019 fikk flere tusen hjemmepublikummere komme inn på Lerkendal. Der fikk de prestert årsverste. Da dommer Sivert Øksnes Amland blåste av kampen, var det til «ræva-tilrop» og pipekonsert fra hjemmefansen.