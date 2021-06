ROSENBORG-SJEF: Åge Hareide. Foto: Ole Martin Wold

RBK-krisen fortsetter – Hareide varsler avgjørelse om fremtiden

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Haugesund 0–0) Fem tusen hjemmefans var ikke nok. Rosenborg-krisen tiltar og nå har Åge Hareide bestemt seg for om han fortsetter som trener.

Erik Eikebrokk

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Samme kveld som Haugesund holdt nullen på Lerkendal sier Rosenborg-trener, Åge Hareide, at han har tatt en avgjørelse om sin fremtid i klubben. Han har tidligere varslet at den avgjørelsen skal komme 1. juli; om han gir seg ved kontaktens utløp ved nyttår, eller forlenger den.

– Jeg har ikke sagt noe enda, men vi skal ta en snakk om det. Det er kun jeg som vet det, sier han i pressesonen etter kampen.

– Er det i morra svaret kommer?

– Sannsynligvis, ja. Jeg har bestemt, men jeg tror jeg skal ta det med Rosenborg, sier Hareide på Adresseavisens spørsmål.

Hareide sier han vil snakke med Rosenborg, trenere og spillere om hvordan torsdagens nyhet blir presentert.

– Det smerter

På den positive siden tok Rosenborg sitt første poeng på fire kamper, etter 0–0 på hjemmebane mot Haugesund. Etter tre tap og krisekarakteristikker fra trener Åge Hareide etter tapet for Lillestrøm, er dette faktisk stoda for Norges største fotballklubb.

– Jeg syns synd på dem. Jeg ser gutter som er preget. Det smerter det her. Jeg syns ordentlig synd på dem, sier LSK-spiller og tidligere Rosenborg-helt Pål André Helland på Discovery+ idet kampen er over.

Mot et Haugesund-lag som hadde vunnet sine to foregående kamper, skapte ikke Rosenborg en eneste kvalifisert sjanse.

– Det er for lite poeng. Det beste av alt er at vi holder nullen. Vi sliter med å skape noe. Vi har i hvert fall én stor sjanse, men stort sett går vi oss litt fast i Haugesund-muren. Det er for dårlig. Det er virker som det er noe anstrengt over spillet, sier Hareide.

Scoringsfattig

Det fremste angrepsvåpenet så ut til å være lange pasninger bakfra, samt dødballer fra Carlo Holse. Det nærmeste Hareide-kompaniet kom scoring, var en avslutning på halv volley fra høyreback Erlend Dahl Reitan, og en heading fra Dino Islamovic.

– Det er alltid en balanse mellom det defensive og det offensive. Jeg vet at denne klubben er tuftet på veldig offensivt grunnlag. Det offensive har ikke blitt lagt til side, men det har vært fokus på det defensive gjennom vinteren. I det siste har vi jobbet med det offensive, for å få flere løp fra midtbanen, og angripe bakrom, sier Hareide.

Dermed fortsetter det som er Hareides store problem denne sesongen; å score mål. Indreløper Kristoffer Zachariassen er lagets suverene toppscorer med sju mål. Dét er faktisk bare to mål færre enn det samtlige av Rosenborgs angrepsspillere har til sammen: Rasmus Wiedesheim-Paul (3), Guillermo Molins (2), Carlo Holse (2), Emil Konradsen Ceide (1), Stefano Vecchia (1).

Terningkast 1

Islamovic har ikke scoret for trøndere siden hjemmekampen mot Molde i desember, for et halvt år siden. Rosenborg har spilt nesten fire kamper uten scoring.

– Etter noen tap må man være litt mer defensivt stabile. Jeg syns vi er litt defensive og passive første omgang i dag, men i andre omgang har vi et ok trykk. Så er det opp til oss i angrep å skape noe. Vi må skape sjanser for hverandre, ikke bare for oss selv. Vi har nok alle litt lite selvtillit nå, sier Islamovic til VG etter nok en målløs kamp.

Også Haugesund bidro godt til det som må være en av sesongens minst underholdende eliteseriekamper, med terningkast 1 som resultat. Hvis Rosenborg skapte to halvsjanser, skapte Haugesund det samme antallet. Like fullt er nok Haugesund-trener Jostein Grindhaug godt fornøyd med ett poeng på det tidligere «fort Lerkendal».

– Vi er en dansepartner, så vi er skyldige vi også. Dette er en tøff arena å komme til, og i dag med publikum for første gang på nesten to år, så vi tar med oss dette poenget, sier Grindhaug til VG.

For første gang siden desember 2019 fikk flere tusen hjemmepublikummere komme inn på Lerkendal. Der fikk de prestert årsverste. Da dommer Sivert Øksnes Amland blåste av kampen, var det til «ræva-tilrop» og pipekonsert fra hjemmefansen.