Se dokumentaren «MMA: Fighters of the Extreme»: Tar Russland med storm

MMA (Mixed Martial Arts) er blitt stort i Russland. For noen er sporten en vei ut av fattigdom, for andre stor business. Og for enkelte er det et politisk våpen.

VG har kun rettigheter til å vise «MMA: Fighters of the Extreme» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har 12 års aldersgrense.