JOBBEN SKAL EVALUERES: Tidligere landslagstrener Amund Eide (t.h.), her sammen med mannen som er utestengt fra norsk idrett i 20 år etter seksuelle overgrep. Bildet er publisert på Instagram i mai 2020. Foto: Privat

Kraftige reaksjoner mot rideleder etter utspill om overgrep: − Tar sterk avstand

Idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap) ber om møte med Bergen rideklubb etter at klubbleder Amund Eide tok en overgrepsdømt og utestengt ridetrener i forsvar søndag ettermiddag. Nå vender også styret i klubben seg mot sin egen daglige leder.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skjer etter at VG intervjuet Eide søndag.

– Jeg tar sterk avstand fra de holdningene som kommer fram hos daglig leder i Bergen rideklubb, sier Endre Tvinnereim (Ap).

Lørdag fortalte en tidligere stalljente i Bergen rideklubb historien om hvordan hun ble utsatt for seksuelle overgrep over en periode på seks år.

Daglig leder i rideklubben, Amund Eide, er personlig venn med den overgrepsdømte nordmannen, som i dag drive stall i Danmark. Eide avviste at det var snakk om overgrep, selv om to rettsinstanser har fastslått dette.

Eide tok i fjor sommer med seg mindreårige nordmenn på rideleir hos den domfelte overgriperen i Danmark. Stalleieren i Danmark er utestengt fra organisert idrett i Norge i 20 år.

Eide ga i VG-intervjuet uttrykk for at dersom stalljenta har pådratt seg posttraumatisk stresslidelse, slik dommen fastslår, så skyldes det noe annet enn fra forholdet til ridetreneren hennes.

– Jeg vil ta initiativ til et møte med dem rett over nyttår. Dette vil også bli tema på våre møter med Idrettsrådet i Bergen, sier Tvinnereim, som understreker at han kun kjenner saken gjennom media.

VG har tross gjentatte henvendelser ikke fått svar fra Amund Eide mandag.

Etter å ha fått spørsmål om hvordan Bergen rideklubben stiller seg til uttalelsene fra sin egen leder, sendte styret i klubben ut en pressemelding i kveld.

Der tar klubben sterk avstand fra Eides uttalelser og beklager at de «ble fremført under klubbens paraply».

«Styret har i går og i dag fått spørsmål fra flere hold om disse uttalelsene får noen praktiske konsekvenser for daglig leders ansettelsesforhold i BRK» heter det i uttalelsen.

Styret i Bergen rideklubb ledes av Ole Seim.

Han har imidlertid meldt seg inhabil, ettersom sønnen hans - en norsk landslagsrytter - jobber for den domfelte overgriperen i Danmark. Derfor er det Christian Hoff som fronter saken uttad.

«Den kombinerte stillingen som daglig leder og hovedtrener har vært et prøveprosjekt, som løper fra 4. april til 31. desember i år. Det er kontraktsfestet at ordningen skal evalueres av arbeidsgiver og arbeidstager ved årets slutt. Denne evalueringsprosessen er allerede igangsatt, og vil bli sluttført de kommende ukene» skriver Bergen rideklubb mandag kveld.

Klubben trekker frem tidligere landslagstrener Eide som en dyktig trener.

«Det skal imidlertid aldri etterlates tvil om at BRK som klubb tar avstand fra - og har nulltoleranse mot - seksuelle overgrep, mobbing og trakassering. Styret tar like tydelig avstand fra ytringer som kan tolkes som forsvar for - eller bagatellisering av - alvorlige, straffbare handlinger, uansett om det er i eller utenfor idretten» heter det i uttalelsen.

Amund Eide har bakgrunn som landslagstrener og ble kåret til «Årets trener» av Norges rytterforbund i 2017.

