Regjeringen kaller NIF inn til møte etter VG-avsløringer

Kulturminister Abid Raja (V) og justisminister Monica Mæland (H) ber om et møte med Norges idrettsforbund for å diskutere svakhetene i dagens politiattestordning.

Det skjer etter at VG har avslørt svakheter ved dagens ordning:

Først viste historien om en tennistrener i Danmark hvordan straffedømte overgripere kan reise til andre land uten at politiattesten der sier noe om hva vedkommende er dømt for i Norge.

I helgen ble det deretter avslørt hvordan minst åtte personer jobbet med mindreårige i norsk idrett etter dom eller siktelse for seksuelle overgrep – i strid med regelverket.

– Takket være disse sakene har vi fått dokumentert grufulle hendelser som er totalt uakseptable, og som ikke skal finne sted. Vi har også blitt gjort oppmerksomme på utfordringer som vi kanskje har tenkt på, men kanskje ikke kjent omfanget av, sier kulturminister Abid Raja til VG.

Han var i dialog med justisminister Monica Mæland tirsdag formiddag, og varsler nå at de ønsker et møte med Norges idrettsforbund på nyåret.

Målet er å tette hull i dagens system.

I regjeringspartiet Høyre er Tage Pettersen og Ingunn Foss rystet av VGs avsløringer.

– For idretten og frivilligheten er det viktig at politiattestene gir reell trygghet for alle barn og unge. Da må vi bort fra «øyeblikksbilder» og jobbe for at attestene kan digitaliseres og at det blir enklere å slå opp, selvfølgelig med ivaretagelse av personvernet, sier Pettersen.

Han er idrettspolitisk talsperson i partiet, men også president i Norges Ishockeyforbund.

Ingunn Foss mener også at idrettsforbundet bør inviteres til møte på nyåret.

– Jeg er i tvil om politiattestordningen alene vil kunne løse problemet. Det er en ordning som mange opplever som en slags garanti for at man har med skikkelige mennesker å gjøre, men den er gir kun et bilde av nåsituasjonen. Mye kan skje i dagene og ukene etter man har fått en slik attest. I tillegg er det svært ressurskrevende for politiet å utstede disse attestene, sier hun.

RYSTET: Tage Pettersen (bildet) og Ingunn Foss i Høyre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norges idrettsforbund har lenge slåss for å bedre ordningen, men har foreløpig ikke fått gjennomslag hos myndighetene.

Idrettspresident Berit Kjøll sier tirsdag at hun er glad for å høre at statsråden tar initiativ til et møte, der også justisminsiteren vil delta:

– Vi ønsker en digital politiattestordning, der man automatisk sjekker alle som ifølge idrettens register har ansvar for barn eller personer med utviklingshemming. Til sist trenger vi at Norge tar initiativ til internasjonale ordninger for å gjøre det lettere å innhente politiattest for trenere fra andre land, sier hun.

NIF fikk ikke like mye midler til digitalisering av sine systemer som de ønsket seg da den årlige spillemiddeltildeling ble kjent nylig.

Abid Raja ber idretten nå prioritere:

– Når fellesskapet stiller opp med 750 millioner kroner til idretten, så må idretten se at det er en betydelig sum. Dersom de mener at bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn er sak nummer én, så synes jeg at de bør bruke en andel av summen på dette, sier statsråden til VG.

Konfrontert med dette, svarer Berit Kjøll:

– Dette (arbeid mot seksuelle overgrep, red. anm.) har vært et prioritert område for hele idrettsorganisasjonen over flere år. I tillegg har NIFs administrasjon doblet vår kapasitet på dette temaet i 2020. Denne utfordringen løser imidlertid ikke idretten alene. Her trenger vi også myndighetenes hjelp.