Fra utrent til verdenstoppen

ALENE I TET: Hedda Hynne overlegen på 800 meter under friidretts-NM i 2020. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Hedda Hynne har gått fra å være en relativt utrent 20-åring til en 31-åring i verdenstoppen på 800 meter. VG har fått bli med fenomenet på trening.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Mange har spurt Hedda både av aktive og andre om det med hvordan det er å satse og legge om livet sitt i det så sent, men det er som jeg sier til henne hver gang: «Ok, hvis vi har satt noen mål og du ikke når dem, er du fremdeles villig til å gjøre jobben?». Hvis svaret er nei, bør du ikke gjøre det. Så enkelt er det. Motivasjonen må være tosidig, sier Erik Sakshaug.

– Det er det Erik sier da, skyter Hedda Hynne inn og ler.

Det er blitt midten av mai, og Hedda Hynne er på treningsleir i spanske Torremolinos sammen med trener og kjæreste Erik. Det er litt over to måneder til OL i Tokyo. Det er en uke til sesongstart.

Hynne løper forsøk i OL 31. juli. OL sendes på Discovery+.

For ti år siden hadde ikke mange trodd Hedda Hynne skulle sitte på den spanske solkysten og forberede seg til en sesong hvor hun anses å være en av verdens beste på 800 meter. Etter å ha spilt fotball og drevet litt med friidrett i oppveksten i Skien, flyttet hun til Trondheim for å studere pedagogikk. Lysten til å drive med en idrett ved siden av studiene var stor, og hun landet til slutt på løping.

Hun startet på bunn. Nå er hun nære toppen.

– Jeg tror at hvis man får energi og glede av å holde på med noe, er det et veldig godt utgangspunkt. Da jeg kjente at jeg trivdes med dette livet, ble det også lettere å sette seg mål. Hvis jeg ser tilbake på der jeg var da jeg startet, tror jeg noe av grunnen til at jeg klarte å holde ut var at jeg var så uvitende om det nivået jeg er på nå, sier Hynne og fortsetter:

– Jeg ville ikke klart å overbevise meg selv om at jeg skulle komme hit, for det er to forskjellige verdener. Det handler om å ha fokus på seg selv. Og å ha glede i å se fremgang på det nivået man er på og prøve å finne ut av hvordan man kan bli bedre.

Slik trener hun

Det er onsdag og på treningsprogrammet står to løpeturer - den ene blir kanskje alternativ etter hardøkten hun kjørte dagen før. Hynne er nå i en treningsperiode trener Erik kaller «tidlig overgangsfase inn mot sesong». Denne uken i Spania kjører de totalt 12 eller 13 økter.

– Denne uka har vi for eksempel kvalitetsøkter tirsdag, fredag og søndag, det vil si økter som er mer spesifikke. Tirsdagen vil det foregå spesifikt inn mot 800 meter-trening, det vil si løping i 800 meter-fart, forteller trener Erik.

Hedda Hynnes treningsuke i Spania:

Mandag: To løpeturer - basistrening med styrke og stabilitet etter den ene.

Tirsdag: Kvalitetsøkt. Løping i 800-meter fart. 600-metere, 300-meter og 200-metere. Løper nesten 25 kilometer i timen.

Onsdag: To rolige løpeturer, den ene er kanskje alternativ med elipse eller løping i vann.

Torsdag: Maksimal styrketrening og en vanlig løpetur. På styrkeøkten løftes det tungt, øvelsene går på både generell muskulatur og spesifikt mot løping.

Fredag: Kvalitetsøkt, langsprint. Overfart feks 6x150 meter. Overfart betyr fortere enn Hynne vil løpe på 800-meter: Altså 400 meter-fart eller litt raskere.

Lørdag: To restitusjonsøkter. Samme som onsdag.

Søndag: En rolig løpetur og en terskeløkt, men ikke veldig stort volum. For eksempel 14x400 meter.

To til tre av øktene foregår på bane. Resten prøver de å gjennomføre på grusvei.

I tillegg til løpetreningen er styrketrening viktig fordi:

1) 800 meter er en til dels kraftbetinget distanse. Du må være rask for å løpe mellomdistanse, og da er du nødt til å ivareta kraft - eller hurtighetskomponenten gjennom styrke - og sprinttrening.

2) Du må holde deg skadefri.

– Etter alle rolige turer, har jeg alltid noen drag. Det har ofte vært litt monotont, og da gjør jeg det for å løsne litt opp i muskelaturen. Det er bare rundt ti sekunder og ikke full sprint, men mye mer høyt og fint løpesteg slik at hjernen er innom det også før vi avslutter økta, legger Hynne til om treningsprogrammet.

– Dette er en typisk treningsuke i den oppkjøringsfasen vi er i nå. Da er det litt mindre volum. Det som gjør denne type uke litt mer spesifikk enn for eksempel på vinteren, er at vi har mer spesifikk intensitet på to av øktene. Vi har en hel økt med 800 meter-fart og en økt med «overfart». Det er mye kraftutvikling i løpingen. På vinteren er blandingsforholdet litt annerledes, det er flere økter med terskelfart og enda mer volum, sier Sakshaug.

Terskel og volum

Her dukker det opp et par begreper som kanskje ikke er viden kjent for dem som ikke løper hver eneste dag: Terskel og volum.

For å forklare det på enklest mulig måte forteller Sakshaug at terskelfart er det du kan holde hvis du springer en time maks.

– Det Erik sa til meg da jeg begynte å trene terskel, var at det er en type trening hvor du nesten alltid kan ta et drag til, men du begynner til slutt å bli utmattet fordi det er mengden som gjør deg sliten mer enn selv farten og kraften, forklarer Hynne.

Et eksempel på en terskeløkt kan være å løpe 15 ganger 400 meter med bare 25 sekunders pause - og det skal være ganske uproblematisk. Det er ikke vanskelig å fullføre økten, og du vil ikke henge på knærne og puste etter hvert drag.

– Det blir litt det samme som om du går en fjelltur på ni timer. Da er du sliten på slutten, men det er ikke fordi du har er stiv, det er fordi du har gått langt. Det er litt samme prinsipp, sier Sakshaug.

BEST: Hedda Hynne løper inn til NM-gull på 800 meter i 2020. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Volum er ifølge Hynnes trener noe av det enkleste å forholde seg til når det kommer til trening: Det er antall kilometere løpt på en uke.

Hovedtanken for Hynne og Sakshaug er å ha en relativ jevn belastning gjennom året, men hvilke parametere som er høye og lave varierer i forhold til når på året det er. Volumbelastningen blir for eksempel tatt ned når noe annet skrus opp: En økt hvor Hynne løper seks drag på 150 meter er bare 900 meter og dermed ikke langt. Men det går fort og er veldig belastende.

– Aldri for sent

11 år etter hun flyttet til Trondheim som en relativt utrent student er Hynne nå klar for en sesong hvor hun kan være med å kjempe om de gjeveste plassene i et OL.

Hun har vist at med dedikasjon og hard trening er alt mulig.

Trener Erik Sakshaug får en stor takk for suksessen. De to startet som bare trener og utøver. I dag er de samboere og kjærester. Hun forteller at det ikke var alle som forsto treningen deres i starten, men at med resultatene har også respekten kommet.

– Jeg tenker at det aldri er for sent, og jeg og Erik har alltid snakket om alderen min som treningsalder, altså hvor jeg er med tanke på den spesifikke treningen vi holder på med. Det har vært veldig trygt for meg å hele tiden vende tilbake til, for jeg er overbevist om at jeg ikke hadde slitt ut kroppen min frem til jeg var 20. Da må det være en del å gå på der, sier Hynne.

– Jeg er heldig som har hatt Erik som er helt overbevist om at jeg fremdeles kan prestere bra i den alderen jeg er i og videre. Også er jeg litt sta selv, legger hun til.

SAMBOERE: Hedda Hynne sammen med trener Erik Sakshaug. Foto: Line Møller / VG

Hynne trekker frem en siste ting som har vært viktig for henne. Man må ha forståelse for at det tar tid å bli god - og stole på prosessen.

– Jeg var tålmodig og hadde forståelse for at jeg måtte bruke tid på å bygge opp kompetanse både mentalt og fysisk. Jeg har jo utålmodig i situasjonen om jeg ble skadet og møtte motstand selvfølgelig, men jeg tror det er en av tingene som har ført til at jeg har ønsket å holde ut, sier hun.

Og som innledningsvis utdyper Sakshaug hvor viktig det er med riktig motivasjon.

– Du må trives med den livsstilen det er å trene og for å nå opp må du ha et stort konkurranseinnstinkt. Det må være ytre faktorer som drar deg, men de indre drivkreftene må være så sterke at du er villig til å gjøre det uansett. Jeg vil aldri anbefale noen å gå et sånt løp med mindre de er helt sikre på at de trives i en sånn type livsstil, avslutter han.