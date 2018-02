GOD STEMNING: Mellom Sergej Ustjugov (venstre) og Martin Johnsrud Sundby (høyre) under fjorårets Tour de Ski. Foto: Bjørn S. Delebekk

Derfor har det vært full forvirring rundt Ustjugov

Publisert: 05.02.18 19:21

Sergej Ustjugov (25) knyttes ikke til det omfattende statsstøttede russiske dopingjukset under Sotsji-OL og ble heller ikke utestengt fra lekene på livstid. Likevel får han ikke reise til Sør-Korea.

– Han avga fire dopingprøver i Sotsji-OL, og alle var rene, ingen anmerkninger i det hele tatt. Så hvorfor får han ikke komme hit? Det er en spøk. Jeg forstår ikke hvordan IOC tenker, sier Ustjugov-trener Markus Cramer til Aftonbladet .

Overfor VG har han tidligere bedyret at han er ett tusen prosent sikker på at eleven har vært- og fortsatt er ren .

Strykes og utestenges

For å forklare hvorfor Ustjugov ikke får delta i OL må vi skru tiden tilbake til 5. desember 2017. Rent formelt er det Den russiske olympiske komité som utestenges fra OL denne dagen. Det betyr i praksis at Russland ikke får delta og må ha spesialtillatelse - eller få en egen invitasjon fra IOC - for å delta i 2018-lekene i Pyeongchang.

Ustjugov, under Sotsji-lekene bare 21 år, gikk inn til en sterk femteplass på OL-sprinten som eneste resultat. I kjølvannet av Sotsji-granskingen får flere russiske utøvere resultatene sine strøket, blant dem ski-stjernene Aleksander Legkov og Maksim Vylegzjanin. De utestenges også på livstid fra OL av IOC (som eier lekene).

Sakene er nylig blitt ankebehandlet av CAS, hvor de frikjennes. De beholder resultatene, men IOC vil ikke invitere dem til Pyeongchang.

Ustjugov har ikke vært en del av en slik prosess etter sin Sotsji-deltakelse, all den tid han personlig ikke har vært mistenkt for å ha vært en del av det omfattende jukset på hjemmebane for fire år siden.

Kaller behandlingen «rotete»

Men han må på lik linje med alle andre russere bli vurdert av et eget IOC-panel for å delta i årets OL.

Ifølge VGs sportskommentator, Leif Welhaven, kan trolig Cramers store frustrasjon - og russerens store problem - handle om at panelet ikke trenger å være transparente, åpne og tydelige om hvorfor de har bestemt seg for å ikke invitere ham til Pyeongchang.

Dermed vet hverken han selv eller omverdenen hva det er som gjør at han trolig aldri blir å finne på startstreken i Sør-Korea. På spørsmål om hvordan han oppfatter Ustjugov-saken, sammenlignet med de andre russiske dopingsakene, svarer Welhaven at den fremstår rotete.

– Vi vet en del om grunnlaget for mistanken mot Legkov. Der vet man hva man baserer sanksjonene på. Hva gjelder Ustjugov er det slik at vi er nødt til å stole på denne ekspertgruppens totalvurdering. Denne gruppen har kommet med en liste med grunner for at enkelte ikke får konkurrere i OL. Det kan for eksempel dreie seg om en mistenkelig steroidprofil eller irregulariteter i blodpass. Men vi vet ikke hva som gjelder for Ustjugov, sier Welhaven.

– Det er et godt eksempel på hvorfor det trengs åpenhet, tydelighet og transparens i denne type problemstillinger.

Forstår krav om begrunnelse

Det hører med til historien at 169 russiske utøvere har allerede fått klarsignal om å få konkurrere under nøytralt flagg under Pyeongchang-lekene. Men flere av de største stjernene uteblir.

– Min følelse er at IOC gjør alt de kan for å motarbeide Russland. De vil ganske enkelt ikke ha med de beste russiske løperne, for de vil ikke at de skal komme hit å ta medaljer, sier Russland-trener Cramer.

– Er det noen som helst sjanse for at Ustjugov kommer til OL, Welhaven?

– Slik IOC har valgt å respondere på de utøverne som har fått behandlet sakene sine i CAS, er det ingenting som tyder på at IOC kommer til å reversere avgjørelsene i sakene til noen andre. Og så er det slik at IOC eier OL og det er ikke noe menneskerett å få være med i lekene. Samtidig skaper det en åpenbar bekymring at man skal få en OL-nekt uten å få begrunnelse om hvorfor. Uansett hva man mener om den russiske siden ellers, så synes jeg at kravet om begrunnelse er til å forstå, sier VGs sportskommentator.

