Jørgen Graabak OL-modell i New York Times

Publisert: 14.02.18 04:20

SPORT 2018-02-14T03:20:55Z

PYEONGCHANG (VG) Da New York Times skulle forklare kombinert i sitt OL-magasin valgte de Jørgen Graabak (26) som modell og fagmann.

– Jeg følte at dette var noe jeg bare måtte gjøre når jeg fikk sjansen. Det er ikke alle forunt å få så mye plass i New York Times. Jeg synes dette var kjempekult, sier Jørgen Graabak .

Helten fra Sotsji-OL med to gull (individuelt og lag) fikk besøk av den verdensberømte amerikanske avisen hjemme i Trondheim et halvt år før de pågående vinterlekene i Sør-Korea. Han forteller til VG at to personer jobbet i to døgn med tilrigging og fotografering i en av treningshallene til Olympiatoppen i Granåsen.

Han la absolutt alt av konkurranseutstyr «på bordet» – blant annet tre par hoppski og fem par langrennsski – og forklarte detaljert til journalisten hvor kompleks kombinert er.

Fakta Kombinert i OL 14. februar: Normalbakke/10 km 20. februar: Storbakke/10 km 22. februar: Lagkonkurranse (storbakke/4x5km)

– Det var spennende, og det var utrolig hvor profesjonelt de (New York Times) jobbet, spesielt med foto, sier Jørgen Graabak.

Han understreker at det var en artig utfordring å forklare kombinert fra «scratch». Mannen fra Melhus synes det ble forbilledlig flott på trykk. Og er fornøyd med jobben han fikk gjort som fagmann.

– Det var en veldig klar plan fra New York Times side. Jeg slapp å bruke veldig mye tid på jobben, og resultatet ble kjempebra, sier Graabak.

Han tror det var OL-suksessen fra Sotsji som førte amerikanerne til Norge – arnestedet for vår gamle paradegren – hvor håpet om nye gullmedaljer har økt betraktelig gjennom en vinter med Graabak, Espen Andersen og Jan Schmid øverst på seierspallen i verdenscupen.

– OL er stort i USA. Når de plukker folk, så går de vel på resultatlistene fra forrige OL, sier Graabak, og smiler.

Han er for øvrig i fint selskap i OL-magasinet, sammen med alpinstjernen Lindsey Vonn og kunstløperen Jason Brown. Men Graabak tror ikke det er siste gang har får internasjonal oppmerksomhet selv om karrieren har gått i berg- dalbane siden jubeldagene i Sotsji for fire år siden.

– Jeg føler meg godt forberedt. Vær og vind må jeg takle, men det viktigste er at jeg er skadefri og har hatt en OL-oppkjøring uten sykdom, sier Jørgen Graabak.

